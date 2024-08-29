«Хоче заробити грошей»: що буде в новій книзі принца Гаррі та чому її не радять купувати

Герцог Сассекський, який нещодавно осоромився, отримав негативну реакцію на його ймовірне рішення перевидати свою книгу, яка зіграла головну роль у руйнуванні його стосунків з братом принцом Вільямом та іншими членами королівської родини, пише thenews.com.pk.

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Гаррі розкритикували за його спробу «заробити грошей», перевидавши суперечливу книгу «Запасний». Герцог продав понад шість мільйонів примірників по всьому світу після першого випуску книги, розкривши приголомшливі подробиці про свої стосунки з королівською родиною.

Як повідомляється, молодший син короля Чарльза вирішив випустити мемуари, які стали найбільш продаваною книгою 2023 року у Великій Британії, у м'якій обкладинці без жодних оновлених чи нових уривків.

Реагуючи на можливий трюк герцога із заробляння грошей, ведучий GB News Імонн Холмс поставив під сумнів, чому шанувальники знову купуватимуть книгу, якщо в ній не буде «ніякого нового змісту».

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Імонн розкритикував Гаррі за цю заяву, сказавши: «Але річ у тім, що книга не заробляє грошей, якщо в ній немає нового контенту. Якщо немає нового контенту, навіщо купувати? У вас була можливість купити тверду обкладинку. Навіщо вам купувати ще раз цю книгу?»

Однак королівський коментатор Алекс Армстронг, який долучився до дискусії, припустив, що рішення не оновлювати мемуари може бути «знаком того, що він завершує свою діяльність» і не хоче «більше засмучувати королівську родину».

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«Можливо, це знак того, що вони починають згортати свою діяльність. Можливо, я говорю повну нісенітницю, але, можливо, вони зрозуміли, що не хочуть більше засмучувати королівську сім'ю, й більше не випускають ніяких дурниць», — вважає Армстронг.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що король Чарльз шукає шляхи до миру між своїми двома ворогуючими синами, принцами Вільямом і Гаррі.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл засмутили короля Чарльза своєю останньою витівкою.

Фото: GettyImages

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