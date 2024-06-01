Принц Гаррі схиляється до написання ще одних мемуарів, але одна річ поки його стримує

Принц Гаррі у своїх мемуарах «Запасний» оминув своє весілля з Меган Маркл, і експерти припускають, що це може свідчити про те, що готується до виходу продовження. Через комерційний успіх мемуарів йому порадили написати ще оду книгу. Однак королівський експерт попередив, що це може знищити шанси герцога Сассекського на примирення з королівською родиною, пише Express.

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Письменник Роберт Хардман, відомий своєю роботою про британську королівську родину, припустив, що може з'явитися друга частина мемуарів Гаррі під час виступу на Сінному фестивалі. Він сказав, що в «Запасному» було лише чотири-п'ять сторінок про весілля Гаррі та Меган Маркл, і додав: «Мені як автору це говорить про одне і тільки одне: друга частина може бути вже на підході».

Королівська коментаторка Кінсі Скофілд, виступаючи у своєму подкасті на YouTube Kinsey Schofield Unfiltered, сказала, що новий вихід «Запасного-2» поставить під загрозу шанси герцога налагодити стосунки зі своєю родиною.

Вона зауважила, що контракт Гаррі з видавництвом був розрахований на кілька книг, і що, попри критику, робота мала комерційний успіх. Однак вона зазначила, що герцог може не займатися продовженням в той час, коли його батько король Чарльз і невістка принцеса Кейт проходять курс лікування від раку. Пані Скофілд додала: «Я не думаю, що він поставив би свою сім'ю в таке дивне становище, поки вони борються з кількома видами раку. Але я думаю, не дивно, що якщо „Запасний“ мав такий величезний фінансовий успіх, то він повернувся до цього».

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Інша королівська експертка Кеті Ніколл сказала, що у Гаррі є більш ніж достатньо матеріалу для написання продовження. Однак і вона запитала: «Чи зараз час зводити старі рахунки? Чи зараз час повертатися до болючого минулого? Я думаю, абсолютно ні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Меган Маркл готується випустити мемуари про життя у Великобританії.

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Фото: GettyImages

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