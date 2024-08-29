Вересень розпочнеться з магнітної бурі, нею ж і закінчиться: названо небезпечні дати першого місяця осені

У вересні 2024 року очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності — від слабких до потужних. Це випливає з даних Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

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Так, з 1 до 3 вересня — тривала, але слабка магнітна буря. Незважаючи на те, що вона не буде сильною, її тривалість може спричинити дискомфорт у чутливих до магнітних бурь людей.

10 вересня очікується магнітна буря середньої сили. У цей період можливе посилення таких симптомів, як головний біль, втома та дратівливість.

26 вересня прогнозується потужна магнітна буря. Цей день може виявитися найважчим у вересні, і навіть ті, хто зазвичай не зазнає впливу магнітних бурь, можуть помітити зміни у самопочутті.

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Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, які можуть впливати функціонування людського організму. Найбільш схильні до впливу метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи.

У таких людей можуть спостерігатися головний біль, запаморочення, підвищена втома, дратівливість, порушення сну та перепади настрою, підвищений артеріальний тиск, а також загострення хронічних захворювань.

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Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

• займатися помірною фізичною активністю;

• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

• намагатися більше відпочивати та висипатися;

• пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

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