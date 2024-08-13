Завдяки потужній магнітній бурі українці змогли спостерігати північне сяйво (фото)
Як і у травні цього року, у ніч проти 13 серпня мешканці України могли спостерігати «північне сяйво», не характерне для наших широт. Як і три місяці тому, йому передувала сильна магнітна буря.
За попередніми даними, які надавав Meteoagent, у попередні кілька днів очікувалися сильні мангітні бурі червоного рівня з к-індексом у 6 балів. Але вони були значно сильнішими.
Очікується, що вже з середи, 14 серпня сонячна активність піде на спад.
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Ресурс uameteo виклав фотографії, які робили вночі мешканці Волині, Київщини та Дніпропетровщини. На деяких з них помітні метеори.
Нагадаємо, що цими днями свого піку досягає метеорний потік Персеїди.
Фото uameteo57
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