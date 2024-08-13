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Завдяки потужній магнітній бурі українці змогли спостерігати північне сяйво (фото)

9:59 13 серпня 2024
Північне сяйво Аврора

Як і у травні цього року, у ніч проти 13 серпня мешканці України могли спостерігати «північне сяйво», не характерне для наших широт. Як і три місяці тому, йому передувала сильна магнітна буря.

За попередніми даними, які надавав Meteoagent, у попередні кілька днів очікувалися сильні мангітні бурі червоного рівня з к-індексом у 6 балів. Але вони були значно сильнішими.

Фото https://meteoagent.com

Очікується, що вже з середи, 14 серпня сонячна активність піде на спад.

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Ресурс uameteo виклав фотографії, які робили вночі мешканці Волині, Київщини та Дніпропетровщини. На деяких з них помітні метеори.

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Фото uameteo

Фото uameteo

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Фото uameteo

Фото uameteo

Фото uameteo

Нагадаємо, що цими днями свого піку досягає метеорний потік Персеїди.

Фото uameteo

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