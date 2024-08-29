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Спорт

Плавці Коль, Пойда, Гонтар та Комаров принесли Україні перші медалі Паралімпіади-2024 (відео)

22:13 29 серпня 2024
Анна Гонтар

На Паралімпійських іграх у Парижі, на яких виступлять 140 українських спортсменів у 17 видах спорту, наша команда у перший день змагань виборола чотири медалі у плаванні.

Першу нагороду змагань у столиці Франції Україні приніс дворазовий бронзовий призер Ріо-2016 та дворазовий віцечемпіон Токіо-2020, 34-річний Антон Коль із Дніпра, який завоював «срібло» у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S1.

Віцечемпіонкою Парадімпіади стала Ірина Пойда з Дніпропетровської області, яка поступилася у фіналі запливу на 200 метрів вільним стилем у класі S5 лише суперниці з Великобританії.

На бронзовий щабель п'єдесталу пошани піднявся Олександр Комаров із Донецької області, який пропустив уперед двох суперників на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5.

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Бронзовою призеркою Парижа-2024 також стала 20-річна Анна Гонтар із Херсона (на фото), яка стала третьою у фіналі плавання на 50 метрів вільним стилем у класі S6. До речі, на Паралімпійських іграх у Токіо українська рекордсменка світу також здобула на цій дистанції бронзову нагороду.

Нагадаємо, що до 8 вересня 4440 параатлетів із 180 країн розіграють на Паралімпіаді-2024 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі Україна виборола 12 медалей.

Фото IPC

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