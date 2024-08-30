Терористи з рф продовжують атакувати мирні міста України: над Дніпропетровщиною збито 4 «шахеди» ворога

Російський ворог продовжує атаки на Дніпропетровську область. Зокрема, по Нікопольскому району загарбники били з важкої артилерії, а також застосовував дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.

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Крім того, обстрілювали з РСЗВ «Град», повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами очільника області, в результаті атаки пошкоджене підприємство. Люди не постраждали.

Крім того, росіяни атакували і Запорізьку область. Впродовж минулої доби окупанти 261 раз били по 11 населених пунктах регіону, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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Зокрема, 147 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське.

Крім того, вісім обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Преображенку та Новоданилівку.

А ще 106 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Успенівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.

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Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Як повідомляли «ФАКТИ», 29 серпня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. Загинула жінка, щн 5 людей отримали поранення. Пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

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