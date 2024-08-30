Розклад виступів українських атлетів на Паралімпіаді-2024 30 серпня, медальний залік Ігор

У другий змагальний день, в п'ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі, на яких напередодні Україна здобула у плаванні «срібло» Антона Коля та Ірини Пойди, а також «бронзу» Анни Гонтар і Олександра Комарова, розіграють 59 комплектів нагород у шести видах спорту.

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На старти змагань у столиці Франції вийдуть українські бадмінтоністи, стрільці, веслувальники, тхеквондисти, велогонщики, легкоатлети, плавці та майстри бочі, голболу, волейболу сидячи і настільного тенісу.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українських паралімпійців 30 серпня

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9:30. Парабадмінтон, SL3, жінки, груповий етап. Оксана Козина (Україна) — Манасі Джоші (Індія).

10:00. Стрільба, SH1, жінки, гвинтівка R2 на 10 метрів, кваліфікація. Ірина Щетнік.

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10:30. Парабадмінтон, SL3, жінки, груповий етап. Олександр Чирков (Україна) — Войтек Чиз (Нова Зеландія).

10:30. Плавання, S5, чоловіки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Олександр Комаров.

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10:30. Веслування, PR1, жінки, одинарка, кваліфікація. Ганна Шеремет.

10:39. Плавання, S5, жінки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Ірина Пойда.

11:10. Веслування, PR1, чоловіки, одинарка, кваліфікація. Роман Полянський.

11:30. Боча, BC4, чоловіки, попередній етап. Артем Колінько (Україна) — Стівен Магвайр (Велика Британія);

11:50. Веслування, PR2, змішана двійка, кваліфікація. Ярослав Коюда та Ганна Айсанова.

10:00. Стрільба, SH1, чоловіки, пістолет P1 на 10 метрів, кваліфікація. Олексій Денисюк.

12:02. Плавання, S13, чоловіки, 100 метрів на спині, кваліфікація. Сергій Кліпперт, Олексій Вірченко.

12:02. Плавання, мікст, 4×50 метрів, кваліфікація. Україна.

12:30. Веслування, PR3, змішана двійка, кваліфікація. Станіслав Самолюк та Дар'я Котик.

12:30. Велотрек, C4−5, чоловіки, заїзд на 1000 метрів на час, кваліфікація. Єгор Дементьєв (Україна).

12:40. Настільний теніс, мікст, XD17, чвертьфінал. Віктор Дідух / Ірина Шинкарьова (Україна) — Пауло Салмін / Бруна Александра (Бразилія).

12:40. Тхеквондо, K44, жінки, 1/8 фіналу. Юлія Липецька (Україна) — Ірене Мар (Фіджі).

13:09. Метання списа, F38, чоловіки, фінал. Владислав Білий, Олександр Дорошенко.

13:32. Біг на 100 метрів, T37, чоловіки, кваліфікація. Микола Райський, Владислав Загребельний.

14:30. Стрільба, SH2, змішані змагання, гвинтівка R4 на 10 метрів, кваліфікація. Василь Ковальчук.

15:00. Волейбол сидячи, чоловіки, попередній етап. Україна — Іран.

15:00. Настільний теніс, WD 20, жінки, парний розряд, чвертьфінал. Ірина Шинкарьова / Марина Литовченко (Україна) — Даніелле Рауен / Бруна Александра (Бразилія).

18:00. Боча, BC4, жінки, попередній етап. Наталія Коненко (Україна) — Алісон Левін (Канада).

18:30. Голбол, чоловіки, попередній етап. Україна — Японія.

19:00. Метання булави, жінки, фінал. Анастасія Москаленко.

19:33. Плавання, S11, чоловіки, 400 метрів вільним стилем, фінал. Михайло Сербін, Данило Чуфаров.

20:11. Стрільба з лука, чоловіки, 1/16 фіналу. Сергій Атаманенко (Україна) — Пьотр ван Монтагу (Бельгія).

20:57. Біг на 200 метрів, T37, жінки, фінал. Наталія Кобзар.

21:52. Метання ядра, F37, чоловіки, фінал. Микола Жабняк.

Після першого дня боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 32 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 5 нагород (4 золотих, 1 срібна), за яким розташувалися Велика Британія — 6 (2−3-1), Італія — 9 (2−2-5), Нідерланди — 2 (2−0-0), Франція — 3 (2−1-0), Австралія — 4 (1−1--2) та Бразилія — 3 (1−1-1). Україна з чотирма нагородами (0−2-2) посідає 17-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Паралімпійських іграх у Парижі виступатимуть 140 українських спортсменів у 17 видах спорту.

Фото paralympic.org.ua

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