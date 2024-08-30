Як омолодити кабачки і продовжити їх плодоношення: цей спосіб забезпечить успішний урожай до осінніх заморозків

Кабачки- це корисний овоч, який легко вирощувати. Щоб отримати рясний урожай, нам не доведеться докладати великих зусиль, адже ця рослина невибаглива. Однак багато садівників запитують, як продовжити її плодоношення і отримати рясні врожаї до осінніх заморозків. Виявляється, відмінний спосіб це зробити — омолодити кабачки в серпні, пише Deccoria.

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Варто почати з регулярного і рясного поливу кабачків. Щодня кожна рослина повинна отримувати не менше 10 літрів води кімнатної температури. У серпні не можна забувати про систематичні збори врожаю. Залишаючи стиглі плоди на кущах, ми перешкоджаємо рослинам плодоносити. Також слід подбати про підживлення кабачків, оскільки поживні речовини в ґрунті вже можуть бути вичерпані до кінця літа.

Чим удобрювати кабачки у серпні, щоб плоди були рясними і тривалими? Підійде розчин свіжих пекарських дріжджів.

100 г такого продукту додайте в 1 л води з 1 чайною ложкою цукру. Через кілька годин розбавте рідину 10 л води і нею полийте кабачки. Полийте кожну рослину 5 л цього підживлення. Замість дріжджів можна також використовувати розведену кропив’яну кашку (1:10). Добрива ми використовуємо після поливу кабачків простою водою, а не замість неї. РЕКЛАМА

У серпні вони сильно розростаються, на багатьох листках і пагонах з’являються ознаки захворювання. Усе листя з тривожними симптомами (знебарвлення, пошкодження, борошнистий наліт і засихання) зрізаємо секатором. Зріз найкраще робити під кутом, прямо над місцем зростання стебла. Омолоджені і стимульовані до плодоношення кабачки необхідно замульчувати соломою, картоном або скошеною травою.

Нагадаємо рецепт варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком.

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