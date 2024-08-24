Хейлі та Джастін Бібер вперше стали батьками

У Джастіна Бібера та його дружини Хейлі народився первісток. Про це пара повідомила у соцмережах, опублікувавши фотографію, на якій можна побачити ніжку малюка.

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Зважаючи на те, що 27-річна Хейлі супроводила знімок емодзі у вигляді блакитного серця, вона стала мамою хлопчика.

Висновок також можна зробити, виходячи з імені дитини, яку назвали нестандартно — Джек Блюз.

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«Ласкаво просимо додому, Джек Блюз Бібер», — написав 30-річний Джастін під фото сина.

Про те, що Хейлі Бібер вагітна від чоловіка, стало відомо у травні. Новина викликала великий резонанс у мережі. Для багатьох шанувальників пари вона стала радісною, проте знайшлися й ті, кого вона засмутила.

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Після оголошення про вагітність моделі багато фанаток Джастіна почали записувати відео, в яких говорили, що на місці Хейлі мали бути вони. А для шанувальників пари Бібера і Селени Гомес, що давно розпалася, новина стала ще одним приводом стравити модель і співачку. При цьому Гомес вже близько року зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, а нещодавно в мережі навіть з'явилися чутки про їхні заручини.

Джастін та Хейлі намагаються не реагувати на хейт з боку інтернет-користувачів, як і на пересуди про те, що в їхніх стосунках далеко не все добре. Але іноді фанатам все ж таки вдається їх зачепити. Так, нещодавно через вагітну дружину Джастін зірвався на групу підлітків у готелі Waldorf Astoria в Беверлі-Хіллз.

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Але Джастін неодноразово казав, що хотів би мати велику родину й багато дітей: «Я б хотів завести собі маленьке плем'я…».

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