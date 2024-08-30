Вимикатимуть ще одну чергу: в Україні посилюється відключення світла

Через ворожі обстріли в Україні посилюється обмеження споживання електроенергії. Вимикати будуть додатково ще одну чергу.

Про це повідомили в «Укренерго».

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В компанії нагадали, що згідно з планами, сьогодні з початку доби до 06:00 діяла одна черга відключень світла. До 09:00 вимикали дві черги.

Очікувалося, що зранку до 14:00 знеструмлюватиметься одна черга, а з 14:00 до 18:00 — дві черги.

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Однак події минулої ночі внесли корективи, і тепер ситуація виглядає так:

Сумська область: з 00:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 — знеструмлюватиметься дві черги, з 18:00 до 21:00 — три черги;

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Запорізька область: з 09:00 до 14:00 введуть додатково ще одну чергу у графіки погодинних відключень;

Кіровоградська область: з 08:00 до 18:00 буде дві черги, з 18:00 до 21:00 — три;

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Черкаська область: до 18:00 знеструмлюватимуть по дві черги, а з 18:00 до 21:00 — вимикатимуть три черги;

Чернігівська область: з 09:00 до 14:00 відключатимуть електрику у двох чергах замість однієї.

Крім того, у ДТЕК повідомили про екстрені відключення у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Миколаївській області екстрено вимкнули 3 та 4 черги. Також діють графіки, знеструмлені 1 і 2 черги.

У Черкаській області теж діють і аварійні, і погодинні відключення.

Загалом аварійні відключення світла ввели у Києві та 16 регіонах, уточнили в Укренерго.

Їх застосовано у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Зазначимо, що навесні 2024 року російські війська відновили обстріли енергетики України. Внаслідок масштабних атак були серйозно пошкоджені об'єкти генерації, зокрема низка українських ТЕС.

Влітку окупанти продовжили обстріли. Один з найбільших комбінованих ударів відбувся 26 серпня. Були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у 15 областях України. Через значні пошкодження в Україні почали знову вводити відключення світла.

Нагадаємо, у Києві та частині областей України аварійні відключення світла діють вже кілька днів.

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