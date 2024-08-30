Ворог продовжує завдавати смертоносних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова, використовуючи відомі своєю «точністю» керовані авіабомби. Ось і п'ятницю, 30 серпня, було атаковано з повітря Немишлянський та Індустріальний райони міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку було відомо, що в Індустріальному районі відбулося влучання к 12-ти поверховий житловий будинок. Там виникла пожежа і сталося часткове руйнування.

Пізніше було отримано інформацію і про наслідки агресії щодо мирних мешканців Немишлянського району.

Станом на 15:53 відповідні служби доповіли про страшне — в цьому районі окупанти вбили 14-річну дитину прямо на дитячому майданчику.

РЕКЛАМА

«Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих», — йдеться у повідомленні Ігора Терехова.

Оновлено. Станом на 16:24 мер повідомив уже про чотирьох загиблих та 28 поранених мирних жителів.

РЕКЛАМА

Обстеження ураженої території досі триває.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали про страшну трагедію вогнеборця з Харківщини — він приїхав на виклик у власний дім, де загинула його дружина. 10-річний син подружжя тоді зазнав опікових поранень. Це сталося у Куп'янському районі наприкінці липня.

238

Читайте нас у Facebook