Окупанти накрили КАБом Білопілля на Сумщині: загинув молодий чоловік, його 11-річна донька тяжко поранена

Сьогодні, 18 серпня, росіяни завдали удару не тільки по Херсонської області. Російська армія скинула КАБ на Білопілля у Сумській області.

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Керована авіабомба поцілила у будинок місцевих жителів, 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення, повідомили в обласній прокуратурі. Також поранені 55-річна жінка та 63-річний чоловік.

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У Донецькій області внаслідок обстрілів 18 серпня чотири людини загинули, ще чотири поранені, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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За його інформацією, дві людини загинула у Мирнограді. Снаряд влучив поруч із автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік. Пошкоджені 6 приватних будинків.

А сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок. Загинула жінка 1941-го року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

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Один загиблий та один поранений є у Розливі Великоновосілківської громади. Ворог обстріляв село сьогодні в обід — загинув 25-річний чоловік. Поранений доставлений до лікарні. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач і автомобіль.

Крім того, обстріляна Велика Новосілка — пошкоджено 6 будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на неділю та вранці 18 серпня росіяни атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Сили ППО знищили три ракети та всі БПЛА.

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