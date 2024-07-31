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Події

Найстрашніше для рятувальників: на Харківщині вогнеборець приїхав на виклик у власний дім, де загинула його дружина

18:35 31 липня 2024
Ілюстративне фото МВС з Харкова

Вранці 31 липня російські терористи атакували Великий Бурлук Харківської області, убивши КАБом жінку і поранивши дитину.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили керованими авіабомбами село у Куп’янському районі. Унаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджено. Загинула жінка, а її 10-річний син зазнав опікових поранень, його госпіталізовано.

Згодом виявилося, що жертвами російського удару стали члени сім’ї пожежника Держслужби з надзвичайних ситуацій, який прибув на виклик у власний будинок.

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«Найстрашніше для рятувальників — їхати на виклик до власної оселі… На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власної оселі…» — повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що часто у Харкові і самі рятувальники стають жертвами російської агресії — для цього ворог навмисне завдає ударів «хвилями», аби ДСНС-ники встигли прибути на місце першого удару.

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