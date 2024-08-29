«Нарощуємо українську далекобійну силу»: Зеленський заінтригував українців

29 серпня президент Володимир Зеленський провів дві наради щодо подій на фронті. На них обговорювали забезпечення, операцію на Курщині. Зеленський також подякував розробникам та виробникам української далекобійної зброї. Як повідомив глава держави в Telegram, першу нараду він провів із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргілевичем щодо ситуації на фронті. За словами президента, вони докладно обговорили ситуацію щодо кожного напрямку.

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«Найбільше уваги — Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які дійсно стійко б'ються на позиціях», — зазначив він.

Він також повідомив, що у другій нараді взяли участь Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишин. Водночас президент наголосив, що всі деталі наради закриті.

«Єдине, що варто відзначити — це подяка всім нашим розробникам та виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу», — наголосив глава держави.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила та випробувала свою першу балістичну ракету. А 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії росії новою зброєю — ракетою-дроном «Паляниця».

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