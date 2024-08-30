Супермаркети зобов’язали по-новому видавати готівку на касах: НБУ запровадив нові правила

Разом з встановленням ліміту на карткові перекази Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті.

Зокрема, відвідувачі супермаркетів тепер можуть не брати купюри, які їм видають в межах послуги «готівка на касі», якщо вони перебувають у неліквідному стані, заявили в НБУ.

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Купюри, які видають на касах, не мають викликати сумніву щодо їхньої справжності та платіжності, тож Нацбанк доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги «готівка на касі» видавати власнику платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети.

«Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків», — повідомили в НБУ

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Що слід знати про свої права під час купівлі товарів

Покупцям слід пам'ятати, що працівники магазинів та супермаркетів не можуть змусити оплачувати пошкоджений чи розбитий товар. У такому випадку фіксується факт пошкодження майна, згідно із законом «Про захист прав споживачів», який забороняє продавати пошкоджений або розбитий товар.

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Якщо у магазині все ж наполягають на вині покупця, то повинні довести це в суді. Самостійно стягувати плату за пошкоджений товар вони не мають права. У такому випадку покупці можуть викликати поліцію.

Також є порушенням відмова приймати гроші у покупця під приводом відсутності здачі. На такого касира можна подати скаргу.

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Нагадаємо і про очікуване підвищення військового збору з фізосіб, яке теж має справити свій вплив на фінансову стійкість країни.

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