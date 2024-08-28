У Раді погодили підвищення військового збору до 5%: що буде з ФОПами

Після запроваджених обмежень щодо карткових переказів українців уряд продовжує посилювати контроль за рухом грошової маси в країні:. Так, сьогодні робоча група щодо урядового законопроєкту про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи введуть збір у розмірі 1%.

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Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

При цьому нардеп підкреслив, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

За його даними, 1%-ний військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

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Водночас збільшення податку податок на прибуток банків з 25% до 50% виключили через категоричну позицію Мінфіну та НБУ, повідомив Гетманцев.

Народний депутат від «Слуги народу» повідомив, що в результаті змін до проєкту у 2024 році «планований ресурс у 125 млрд гривень розтанув до 30,1 млрд гривень».

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Гетманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення в військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році додасть до бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році — 107,7 млрд гривень.

Крім того, 1% з доходів ФОПів третьої групи у 2025 році отримають 5,9 млрд гривень.

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Зазначимо, що Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом № 11416 на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень. Очікувалося, що кошти будуть отримані за рахунок підвищення податків та збільшення запозичень у вигляді ОВДП. Спочатку планувалося ввести військовий збір у розмірі 1% на всі операції підприємств. Однак від цієї ідеї відмовилися, залишивши підвищення збору з доходів українців.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла рішення зняти з розгляду законопроєкт про введення 15-відсоткового військового збору на першу реєстрацію автомобілів, через який українці «розмели» всі нові авто.

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