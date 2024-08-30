Кількість загиблих і постраждалих зростає: як у Харкові ліквідують наслідки смертельного авіаудару

Внаслідок потужного авіаобстрілу Харкова 30 серпня у місті нарахували вже 57 травмованих мешканців, з них половина перебувають в лікарнях у важкому стані.

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«Є постраждалі з ампутаціями, один із поранених помер у медичному закладі», — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У багатоповерхівці в Індустріальному районі, куди було пряме влучання авіаційної бомби, ще можуть перебувати люди, які знаходяться на заблокованих верхніх поверхах — йдеться щонайменше про одну жінку.

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«Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі», — розповів на місці керівник адміністрації.

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Також відомо про щонайменше шестеро загиблих. Серед них — дівчина 14 років.

Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, влучивши у 5 локацій в Харкові, в т. ч. в Індустріальному районі поцілило по 12-поверховому будинку. Поруч пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули, зокрема 14-річна дівчинка.

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Крім того, снаряди прилетіли у центральну частину міста (там сталося загоряння трави) та в Слобідський район (влучання в складську будівлю, 2 потерпілих, там же пошкоджено три житлових будинки, шестеро їх мешканців постраждали).

Нагадаємо, що Україна вже навчилася нищити склади з ворожими боєприпасами навіть в тилу агресора, тож хочеться сподіватися, що кількість подібних до харківської трагедій незабаром можна буде мінімізувати.

Фото Харківської ОВА

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