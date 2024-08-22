Уражено склади з КАБами та паливом: стало відомо про результати атаки дронів по аеродрому в рф

СБУ спільно з ССО цієї ночі атакували аеродром «Маринівка» у волгоградській області росії. Внаслідок чого уражені склади з КАБами та паливом.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Як зазначили співрозмовники, саме літаки з «Маринівки» ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Тим часом місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром «виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса».

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«Так зване „сво“ настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами», — розповіли джерела.

Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

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«СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», — зазначили поінформовані джерела.

«Маринівка» — це військовий аеродром, розташований неподалік від села Маринівка Волгоградської області рф. На ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку (ЗАП) 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.

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Український військовий портал Defence Express вже звернув увагу, що це єдиний аеродром рф, на якому ворог побудував укриття для літаків і він знаходиться ближче до Казахстану, ніж до України.

Міноборони рф вже відзвітувало про нібито «збиття» 30 українських безпілотників над Волгоградською областю. А місцева влада тим часом повідомила про так зване «падіння БПЛА на території військового об'єкта», визнавши, що атака дійсно була у районі населеного пункту Маринівка, але не уточнивши деталей. Водночас очевидці зафіксували на відео потужну пожежу та вибухів.

Більше того, супутники NASA показали три осередки займання на території аеродрому. Один з них знаходиться на майданчику, де могли стояти літаки. Ще один знаходиться на території, де розташовані в тому числі резервуари.

Нагадаємо, перед цим була здійснена атака на російський аеродром «Саваслейка». За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, внаслідок ударів було знищено МіГ-31 і два Іл-76. Крім того, українські дрони атакували авіабазу в ростовській області та центр радіотехнічної розвідки у подольську.

А днями внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті у Пролетарську Ростовської області. Пожежа вже триває четверту добу. За даними військового аналітика, що пише в соціальній мережі X під ніком MT_Anderson, вогонь вже повністю знищив 14 резервуарів з паливом, 4 резервуари частково зруйновані. Вибухи на нафтобазі продовжуються.

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