ЗМІ вказали, хто може стояти за тиском на голову «Укренерго» Кудрицького: що відомо

Політологи, блогери та активісти захищають банк «Альянс» у конфлікті з державною компанією «Укренерго», критикуючи її голову Володимира Кудрицького. Публічні коментатори Сергій Лямець, Євген Магда, Тарас Загородній, Віталій Кулик коментували ситуацію довкола боргу банку в сумі понад 1,2 млрд грн. перед держкомпанією з позицій фінустанови, а активіст Назар Приходько навіть подав кілька заяв щодо діяльності Володимира Кудрицького до НАБУ і ДБР. Про це йдеться в публікації видання «Коротко Про».

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Видання нагадує, що восени 2021 року банк «Альянс» видав рекордну гарантію на користь «Укренерго» за ТОВ «Юнайтед Енерджі» — енергетичній компанії з орбіти Ігоря Коломойського і його партнерів. В березні 2022 року «Юнайтед Енерджі» купувала електроенергію у державної компанії «Укренерго». Проте не розрахувалась. Тож «Укренерго» предʼявило до погашення гарантії на 716 млн грн, а також пені, штрафи — все разом на 1,2 млрд грн. «Альянс» відмовився розраховуватися за боргом. НАБУ відкрило провадження про розкрадання державних коштів і до березня 2024 року розслідувало його, а потім передало до суду. У господарському процесі «Укренерго» намагається стягнути з «Альянсу» свої 1,2 млрд грн.

«Починаючи з січня 2024 року, коли стало зрозуміло, що розслідування НАБУ добігає кінця і скоро справу буде передано до суду, коли у міжнародний розшук було оголошено [голову правління] Юлію Фролову — медіа починають буквально бомбардувати читачів думками блогерів з приводу того, чому „Укренерго“ — разом з компанією з оточення Коломойського — є справжнім винуватцем того, що відбулось, а банк — ні до чого», — нагадує видання.

Основні тези зводились до того, що банк «Альянс» призначили «крайнім» і «тєрпілою», справжні винуватці — Коломойський і особисто Володимир Кудрицький, який, до того ж, «випустив» свого підлеглого, причетного до оборудки, за кордон. Через кейс з «Альянсом» «Укренерго» намагається «відбілитися» від незадовільних результатів аудиту. А необхідність заплатити за боргами «Юнайтед Енерджі» вильється проблемами не лише для «Альянсу», але й для всієї фінансової системи, а також матиме наслідки для стосунків з міжнародними партнерами.

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«У кампанії в різні періоди брали участь блогер Сергій Лямець, політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда, політичний експерт Олександр Кочетков, політолог Тарас Загородній, політолог Віталій Кулик. Тема „ролі Укренерго“ очевидно настільки „болить“ небайдужим громадянам, що в медіа навіть зʼявився вкид з посиланням на анонімні джерела, що Кудрицький нібито отримав $ 5 млн „своєї частки“ від розікрадених коштів держкомпанії», — йдеться в статті.

«Та найбільше за інших перейнявся долею банку „Альянс“ і відповідальністю „Укренерго“ „активіст“ Назар Приходько. Він не тільки публікував численні пости в соціальних мережах і блогах на тему зловживань Володимира Кудрицького і „Укренерго“, але й вчиняв цілком проактивні дії на підтримку своєї громадянської позиції», — йдеться в статті.

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Зокрема, Приходько подав низку заяв до правоохоронних органів щодо «незаконного збагачення» (обґрунтовується публікацією на маловідомому анонімному сайті із оцінкою вартості недобудованого будинку Кудрицького), а також щодо «змови з Коломойським» у справі розкрадання коштів «Укренерго». Саме на заявах Приходька ґрунтувалися потім численні публікації про те, що «Вищий антикорупційний суд зобовʼязав НАБУ / ДБР відкрити справу щодо Кудрицького». Скільки коштували послуги адвокатів, які супроводжують позови активіста, і хто їх оплачує, — не розголошується. У своїх публікаціях Приходько фактично визнає, що відстоює інтереси банку «Альянс»: «…тепер [Кудрицькому] доводиться, вже не прикриваючись, разом із його компанією спільно намагатися перевісити відповідальність за вкрадений ярд на банк-гарант, який не схотів сплачувати за чужий злочин. Кудрицький і Коломойський разом борються з банком у судовому процесі — що це, як не «явка з повинною?»

«Тож намагаючись врятуватись від банкрутства і не віддавати, по суті, вкрадений у держави 1 млрд грн, банк „Альянс“ намагається дестабілізовувати державну компанію, яка відповідає за критичну інфраструктуру у найвідповідальніший період. Залишається сподіватись, що суди в своїх рішеннях будуть виходити з юридичних норм, а не з аргументів зацікавлених медійних осіб», — резюмують автори.

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Раніше повідомлялося, що європейські ЗМІ називають «серйозним симптомом» відсутність відповідей НБУ на запити щодо банку «Альянс».

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