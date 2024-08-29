Діяльність керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького щодо захисту енергетичних об'єктів має стати предметом розслідування правоохоронців щодо корупції та нецільового використання коштів на тлі тривалих аварійних відключень після кожного удару росіян. Таку думку висловив експерт «Інституту енергетичних стратегій» Юрій Корольчук у своїй колонці для УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

«росія завдала найбільшого як за кількістю ракет, так і дронів удару по енергосистемі України. Головними цілями атаки стали підстанції „Укренерго“. Але прем'єр Шмігаль не бачить проблеми і запевняє, що всі ракети та дрони розлетілися на друзки щойно побачили потужну систему захисту підстанцій імені голови „Укренерго“ Кудрицького. От тільки українці бачають проблему. Кількість та тривалість відключень електроенергії становить по 12−16 годин на добу. Якщо всі підстанції були захищені, то чому ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень?» — запитує експерт.

Корольчук закликав прем’єр-міністра звернути увагу на бездіяльність голови «Укренерго», зазначаючи, що підтвердження успішної роботи із захисту підстанцій у публічному просторі відсутні. Він підкреслив, що одним з коренів проблеми є відсутність стандартів подібних укриттів, що дозволяє розпорядникам коштів діяти на власний розсуд.

Він нагадав, що захист об’єктів критичної інфраструктури України було виділено 1,5 млрд євро від західних експертів, з яких 66% (понад 1 млрд євро) пішло на ремонт (42%) та будівлю захисних споруд (24%).

РЕКЛАМА

«У гривнях це 43 млрд грн. Нехай із цієї суми саме на „будівництво Кудрицького“ пішло 16 млрд грн. Досі невідомо, на що пішли вже отримані „Укренерго“ 16 млрд грн. І скільки з них було традиційно „освоєно“ в corruption-style, який критикують міжнародні партнери. Але сумний результат „захисту“ Кудрицького українці вже побачили. Світла стало ще менше» , — пише Юрій Корольчук.

Експерт закликав правоохоронців дати оцінку тому, як здійснюється захист ключових для енергосистеми високовольтних підстанцій 330 та 750 кВ.

РЕКЛАМА

«Це і підстанції Усатове, Житомирська, Північна, Хмельницька, Вінницька, Київська, Західноукраїнська. Вони як нитки, що зшивають докупи енергосистему. Чи зміг їх захистити Кудрицький? Це питання до відповідних органів» , — вважає Корольчук.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський на нещодавній пресконференції розкритикував «енергопіар».

РЕКЛАМА

«Істина в його словах є. Особливо коли подивитись, як два роки поспіль — 2023 та 2024 рік — в „Укренерго“ розповідали про ремонти підстанцій та готовність до зими. І те, що минулої зими не було обстрілів енергетики, не зупиняє голову „Укренерго“ Кудрицького від приписування собі заслуг порятунку та захисту підстанцій. Можливо, цього разу за зруйновані підстанції понесе відповідальність не стрілочник, а безпосередньо відповідальний за провал голова „Укренерго“ Кудрицький» , — додав Юрій Корольчук.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про незадоволеність діяльністю глави уряду. Зокрема, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звинуватили у блокуванні будівництва захисту для енергетики.

109

Читайте нас у Facebook