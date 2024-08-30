«На нас чекає багато випробувань»: в «Укренерго» дали прогноз на зиму

Через інтенсивні ракетні обстріли та атаки шахедів країни-агресорки на енергетичні об’єкти, в Україну повернулися графіки відключення. Ще більше ця ситуація турбує українців, бо наближається період холодів, а песимістичні прогнози деяких експертів взагалі лякають. У національній енергетичній компанії «Укренерго» говорять, що легкою зима не буде. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв’ю BBC, записане до масованої атаки росіян 26 серпня.

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«У нас величезний досвід, його немає ні в кого більше. Тому катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024−2025 років з погляду транспортної мережі „Укренерго“, ніж у 2022−2023 роках», — сказав він.

Також голова «Укренерго» зазначив, що всі 9 ГВт, які були втрачені від ракетних атак рф, повністю відновити до зими неможливо.

«Тобто ми будемо все одно оперувати певним зниженим обсягом генерації, порівняно з ситуацією, наприклад, лютого 2024 року», — сказав очільник енергетичної компанії.

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За його словами, наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму, — це імпорт електроенергії.

«Він був практично нульовий всю минулу зиму. У нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам як оператору з європейських країн. Це вже інструмент, так би мовити, останньої надії», — сказав Кудрицький.

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Проте, додав він, «Укренерго» об’єднало українську та європейську енергосистему й завдяки прийнятим змінам забезпечило цю технічну можливість імпорту.

«Час грає проти традиційної генерації, і саме тому настільки критично важливо якомога швидше розгортати децентралізовану нову генерацію. Таку генерацію, яка буде стійкою до ракетних обстрілів. В силу своєї розосередженості, в силу великої кількості невеликих електростанцій», — сказав Кудрицький.

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Коментуючи прогноз єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон у Financial Times, яка попередила про можливу гуманітарну катастрофу в Україні через дефіцит електрики: «У зимові місяці це (відключення світла. — Авт.) призведе до відсутності доступу до базових послуг: не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні мережі, не буде опалення. За низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя», — Кудрицький назвав його «занадто песимістичним».

«Я не можу погодитися з цим прогнозом. Але можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими на нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту», — сказав глава «Укренерго»

Він наголосив, що команда «Укренерго» навчилася протидіяти тактиці ворога, коли бачить, як він намагається покласти енергосистему,

«І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати», — сказав Кудрицький.

Раніше експерт «Інституту енергетичних стратегій» Юрій Корольчук зазначив, що оцінку діям Кудрицького щодо захисту підстанцій мають дати правоохоронці.

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