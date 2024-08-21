В Україні запускають соціальний експеримент для переселенців, які потребують постійного догляду

В Україні, де нещодавно розширили коло осіб, які можуть скористатися соціальною послугою «Муніципальна няня», анонсують старт експериментального проєкту з надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

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В Мінсоцполітики повідомляють, що такі послуги надаватимуть ВПО, які потребує сторонньої допомоги та підтримки, але через бойові дії змушені були залишити власне житло.

«Людина, яка потребує послуги підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, подає письмову чи електронну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Якщо вона не може зробити це самостійно, їй допомагає соціальний менеджер. Після укладання договору із надавачем соціальних послуг, людина починає отримувати послугу, а кошти — для сплати за отриману послугу — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю перерахує їй на банківську картку. За послуги людина самостійно розраховується карткою», — повідомляють в міністерстві.

Органи місцевої влади мають визначити осіб, які б відповідали за реалізацію проєкту, та визначати потреби людей, які потребують зазначених послуг. На Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покладається функція формування списку надавачів соцпослуг, учасників проєкту та перерахування бюджетних коштів для забезпечення надання послуг в рамках проєкту.

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Експериментальний проєкт дозволить :

залучити до надання соціальних послуг як комунальних, так і недержавних надавачів;

забезпечити надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання дієздатним ВПО похилого віку, особам з інвалідністю, які проживали на територіях, де ведуться активні бойові дії, або майно яких знищено внаслідок таких дій, і які — за станом здоров’я — потребують надання цих соціальних послуг;

надати можливість ВПО похилого віку, особам з інвалідністю самостійно обирати надавача соціальних послуг та розраховуватися за них;

забезпечити надання соціальних послуг ВПО похилого віку, особам з інвалідністю відповідно до договору про їх надання та індивідуального плану.

Фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання здійснюватиметься за державний кошт. Так, для надання соціальних послуг понад 2 300 особам в державному бюджеті передбачено більше 366,8 млн грн. на 2024 рік.

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Раніше в Мінсоцполітики повідомляли про плани надавати новий вид державної допомоги внутрішнім переселенцям — виплати тим, хто орендує житло.

Фото Pixabay

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