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Вночі військові вразили над Україною 24 ворожі дрони, ще 25 впали самі, — Повітряні сили

10:51 31 серпня 2024
Уламок шахеда

Під час чергової атаки з повітря у ніч проти 31 серпня росіяни знов застосували дрони-камікадзе та ракети різних типів.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, було завдано удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області рф, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області росії.

«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА „Shahed-131/136“, 25 — локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один — у республіку білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях», — йдеться у повідомленні.

Перебував під ударом столичний регіон — це була четверта атака з повітря за тиждень. «На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко та попередив містян, що столиця була і завжди буде пріоритетною ціллю для країни-агресорки росії.

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За інформацією начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. «Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області», - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні увечорі російські терористи вдарили авіабомбами по жилтовій забудові Харкова.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що за уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх.

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Також напередодні росіяни завдали авіаудару по Сумах, де вибух пролунав на території промислового підприємства — є загиблі та постраждалі.

Ілюстративне фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

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