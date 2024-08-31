Вночі військові вразили над Україною 24 ворожі дрони, ще 25 впали самі, — Повітряні сили

Під час чергової атаки з повітря у ніч проти 31 серпня росіяни знов застосували дрони-камікадзе та ракети різних типів.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, було завдано удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області рф, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області росії.

ВІДЕО ДНЯ

«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА „Shahed-131/136“, 25 — локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один — у республіку білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях», — йдеться у повідомленні.

Перебував під ударом столичний регіон — це була четверта атака з повітря за тиждень. «На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко та попередив містян, що столиця була і завжди буде пріоритетною ціллю для країни-агресорки росії.

РЕКЛАМА

За інформацією начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. «Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області», - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні увечорі російські терористи вдарили авіабомбами по жилтовій забудові Харкова.

РЕКЛАМА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що за уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх.

РЕКЛАМА

Також напередодні росіяни завдали авіаудару по Сумах, де вибух пролунав на території промислового підприємства — є загиблі та постраждалі.

Ілюстративне фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

78

Читайте нас у Facebook