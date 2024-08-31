Можна просто змащувати на хліб: аджика з буряком здивує пікантним смаком

Аджика є дуже популярною закускою в Україні. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом приготування аджики з буряком.

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Ця аджика не така гостра, адже має природну солодкість коренеплоду. Її можна додавати в борщ, овочеві та м’ясні рагу, мастити на хліб. Усі інгредієнти треба подрібнити в блендері або пропустити через м’ясорубку, а потім проварити приблизно одну годину.

Інгредієнти (6 порцій):

Основні:

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Буряк — 600 г

Томати — 800 г

Перець болгарський червоний — 500 г

Перець червоний гострий — 3 шт.

Часник, головка — 1 шт.

Оцет 9% - 50 мл

Олія — 50 мл

Сіль — 25 г

Цукор — 50 г

Спосіб приготування:

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Приготуйте бурякове пюре

Буряк почистьте та поріжте середніми кубиками. Подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку. Перекладіть пюре з буряка в каструлю і поставте на вогонь.

Підготуйте перці, помідори та часник

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Перці та часник помийте, почистьте і також подрібніть у блендері. Томати помийте, відріжте плодоніжки, поріжте на 4 частини й подрібніть у блендері.

Проваріть аджику

Все покладіть у каструлю, додайте сіль та цукор, доведіть до кипіння і проваріть на сильному вогні 40−45 хвилин. Після додайте в аджику оцет і олію, проваріть ще 15 хвилин.

Розлийте аджику по банках

Зніміть з вогню та розкладіть по стерилізованих банках. Закрутіть кришками, переверніть та укутайте старою ковдрою.

Смачного!