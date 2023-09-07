37.39 / 38.14 39.51 / 41.09
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ароматно та апетитно: приготуйте цю аджику та поділіться рецептом з подругами

20:45 8 вересня 2023
аджика

Ця страва полюбилась багатьом народам нашої планети, і вони із задоволенням подають аджику до основної їжі. У кожній країні готують її по-своєму, так само як у кожної господині свій улюблений спосіб приготування. Нещодавно ми публікували рецепти приготування зеленої аджики та аджики зі слив. Своїм рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась вінницька дизайнерка Світлана Теренчук, яка раніше давала рецепт гречаних булочок без дріжджів, борошна та яєць.

Інгредієнти:

  • Помідори 2.5 кг
  • Солодкий перець 1 кг
  • Морква 0.5 кг
  • Яблука 0.5 кг
  • Часник 100 г
  • Гострий перець 3 стручка
  • Олія 200 мл
  • Спеції за смаком: сіль (у мене 3 ст.л.), цукор (2 ст.л.), оцет (2 ст.л.).

Приготування:

Помити всі овочі, почистити перець, часник, моркву, у яблук видалити серцевину. Усе нарізати шматками. Можна перебити все у блендері. Спочатку трохи помідорів та соку, що утворився від них після нарізання, потім більш тверді овочі. Після кожної порції залишати трохи суміші у блендері, щоб він краще перебивав наступні шматочки. В кінці видавити або нарізати мілко часник, але поки не додавати в каструлю. Суміш проварити 1 годину, потім додати сіль, цукор, олію, оцет і часник. Проварити ще 30 хв (час може змінюватися±). Готову аджику розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками.

Нагадаємо рецепт ароматної аджики з морквою.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Військові навчання

Граничний вік: юрист розповів, коли чоловіків знімають з військового обліку

моль

Так роблять британці: як позбутися молі на кухні та у шафі

Прогноз погоди

Перші заморозки вже цими вихідними: синоптики розповіли, як зміниться погода найближчими днями

Гороскоп

Овнам доведеться вирішувати чужі проблеми, у Дів — фінансові втрати, а Терези ризикують втратити друзів: гороскоп на 8 вересня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту