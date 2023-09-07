Ароматно та апетитно: приготуйте цю аджику та поділіться рецептом з подругами

Ця страва полюбилась багатьом народам нашої планети, і вони із задоволенням подають аджику до основної їжі. У кожній країні готують її по-своєму, так само як у кожної господині свій улюблений спосіб приготування. Нещодавно ми публікували рецепти приготування зеленої аджики та аджики зі слив. Своїм рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась вінницька дизайнерка Світлана Теренчук, яка раніше давала рецепт гречаних булочок без дріжджів, борошна та яєць.

Інгредієнти: Помідори 2.5 кг

Солодкий перець 1 кг

Морква 0.5 кг

Яблука 0.5 кг

Часник 100 г

Гострий перець 3 стручка

Олія 200 мл

Спеції за смаком: сіль (у мене 3 ст.л.), цукор (2 ст.л.), оцет (2 ст.л.).

Приготування:

Помити всі овочі, почистити перець, часник, моркву, у яблук видалити серцевину. Усе нарізати шматками. Можна перебити все у блендері. Спочатку трохи помідорів та соку, що утворився від них після нарізання, потім більш тверді овочі. Після кожної порції залишати трохи суміші у блендері, щоб він краще перебивав наступні шматочки. В кінці видавити або нарізати мілко часник, але поки не додавати в каструлю. Суміш проварити 1 годину, потім додати сіль, цукор, олію, оцет і часник. Проварити ще 30 хв (час може змінюватися±). Готову аджику розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками.

Нагадаємо рецепт ароматної аджики з морквою.

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