Готувати дуже просто: рецепт ідеальної аджики без варіння

Якщо ви надаєте перевагу консервуванню овочів, які не потребують багато клопоту з підбором зелені й спецій, то рецепт аджики без варіння точно вартий вашої уваги. В кулінарній групі в Facebook «Рецепти коліжанок» учасниця Маргарита Сагирова детально описала приготування одного із найулюбленіших зимових соусів. Фудблогерка запевняє, що в рецепті аджики без варіння збалансовано все: текстура, смак та гострота. А найголовніше, що готувати таку аджику дуже просто: її не потрібно додатково варити чи стерилізувати, але в результаті виходить дуже запашний соус, який ідеально доповнить ваші страви.

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Інгредієнти: (вага вказана для очищених овочів) помідори — 3 кг;

перець болгарський червоний — 1,5 кг;

перець пекучий червоний — 100 г;

часник — 350 г;

оцет 9% - 250 мл;

сіль — 3 ст. л;

Приготування:

Підготовлені овочі перекрутити через м'ясорубку, додати сіль та оцет, прикрити серветкою.

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Залишити суміш при кімнатній температурі на 12 годин для бродіння. У процесі періодично перемішувати. Завдяки цьому аджика не буде розшаровуватись під час зберігання.

Розлити в банки та зберігати в холодильнику.

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