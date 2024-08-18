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Готувати дуже просто: рецепт ідеальної аджики без варіння

22:24 18 серпня 2024
аджика

Якщо ви надаєте перевагу консервуванню овочів, які не потребують багато клопоту з підбором зелені й спецій, то рецепт аджики без варіння точно вартий вашої уваги. В кулінарній групі в Facebook «Рецепти коліжанок» учасниця Маргарита Сагирова детально описала приготування одного із найулюбленіших зимових соусів. Фудблогерка запевняє, що в рецепті аджики без варіння збалансовано все: текстура, смак та гострота. А найголовніше, що готувати таку аджику дуже просто: її не потрібно додатково варити чи стерилізувати, але в результаті виходить дуже запашний соус, який ідеально доповнить ваші страви.

Інгредієнти:

(вага вказана для очищених овочів)

  • помідори — 3 кг;
  • перець болгарський червоний — 1,5 кг;
  • перець пекучий червоний — 100 г;
  • часник — 350 г;
  • оцет 9% - 250 мл;
  • сіль — 3 ст. л;

Приготування:

Підготовлені овочі перекрутити через м'ясорубку, додати сіль та оцет, прикрити серветкою.

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Залишити суміш при кімнатній температурі на 12 годин для бродіння. У процесі періодично перемішувати. Завдяки цьому аджика не буде розшаровуватись під час зберігання.

Розлити в банки та зберігати в холодильнику.

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