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Події

«Це жах»: на Полтавщині підлітки зняли на відео зґвалтування ними 12-річного хлопчика (фото)

18:43 31 серпня 2024
Поліція

На Полтавщині, де за даними ЗМІ, партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу, мешканці Котелевської громади Полтавського району повідомили про знущання над дитиною. Також у місцевих пабліках виявлено оприлюднене відео зі сценою насильства, на якому група осіб, серед яких неповнолітні, вчиняє протиправні дії стосовно малолітнього хлопця. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

«Поліція встановила місце вчинення правопорушення та осіб, причетних до нього. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо притягнення до юридичної відповідальності причетних до злочину. За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

В соцмережах шоковані цим випадком.

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Як писали «ФАКТИ», на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку й уникли покарання.

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