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«Порушив правила обліку»: в Івано-Франківському ТЦК прокоментували «мобілізацію» водія автобуса у Яремчі

19:08 31 серпня 2024
Мобілізація

У Івано-Франківському ТЦК повідомили, що «забрали» водія автобуса, залишивши 50 пасажирів на вулиці, бо той «порушив правила військового обліку».

«Водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований. Сьогодні багато ЗМІ та телеграм-каналів опублікували новину про те, що нібито представники поліції та військовослужбовці ТЦК неправомірно затримали водія туристичного автобуса в Яремче. Що ж відбулося насправді? Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що туристичний автобус продовжив рух до місця призначення, оскількі резерний водій який знаходився на даному рейсі отримав ключі та кошти на паливо продовживши рух доставивши пасажирів у визначене місце.

Як писали «ФАКТИ», раніше адвокат пояснив, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік.

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