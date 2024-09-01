Відмінний варіант коли немає духовки: рецепт всім відомої шарлотки від Alina FooDee
Блогерка-красуня Alina Foodee часто ділиться простими рецептами смачних страв, які можна приготувати швидко, а результат буде відмінний.
Всім знайому шарлотку з яблук Аліна запропонувати приготувати на сковороді. Зараз, коли електрику часто вимикають, це стане в нагоді всім, хто користується газом.
«Це відмінний варіант, якщо у вас немає духовки, ви не хочете вмикати її або якщо вимкнули електрику. Шарлотка виходить така ж, як і в духовці, але набагато вологіше і соковитіше», — зазначає блогерка.
Інгредієнти:
Діаметр сковороди — 24 см
Яблука — 300−400 г
Яйця — 3 шт.
Цукор — 90 г
Сіль — щіпка
Ванільний цукор — 10 г
Борошно — 100 г
Розпушувач — 0,5 ч.л. (необов'язково)
Вершкове масло — для змащування сковороди
Пергамент
Приготування:
Яблука вимити, видалити серединку й нарізати на шматочки.
Яйця, сіль та цукор збити до пишної маси.
Додати ванільний цукор, муку й акуратно перемішати лопаткою, додати яблука.
Сковороду змастити маслом, застелити пергаментом й вилити тісто.
Сковороду накрити кришкою и поставити на маленький вогонь. Випікати 15−20 хвилин.
Потім перевернути й знов на 15 — 20 хвилин поставити на вогонь.
Готову шарлотку посипати цукровою пудрою.
Нагадаємо, з яблуками можна також приготувати швидкий пиріг з неповторним вершковим смаком.124
Читайте нас у Facebook