Відмінний варіант коли немає духовки: рецепт всім відомої шарлотки від Alina FooDee

Блогерка-красуня Alina Foodee часто ділиться простими рецептами смачних страв, які можна приготувати швидко, а результат буде відмінний.



Всім знайому шарлотку з яблук Аліна запропонувати приготувати на сковороді. Зараз, коли електрику часто вимикають, це стане в нагоді всім, хто користується газом.

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«Це відмінний варіант, якщо у вас немає духовки, ви не хочете вмикати її або якщо вимкнули електрику. Шарлотка виходить така ж, як і в духовці, але набагато вологіше і соковитіше», — зазначає блогерка.

Інгредієнти:

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Діаметр сковороди — 24 см

Яблука — 300−400 г

Яйця — 3 шт.

Цукор — 90 г

Сіль — щіпка

Ванільний цукор — 10 г

Борошно — 100 г

Розпушувач — 0,5 ч.л. (необов'язково)

Вершкове масло — для змащування сковороди

Пергамент

Приготування:

Яблука вимити, видалити серединку й нарізати на шматочки.

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Яйця, сіль та цукор збити до пишної маси.

Додати ванільний цукор, муку й акуратно перемішати лопаткою, додати яблука.

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Сковороду змастити маслом, застелити пергаментом й вилити тісто.

Сковороду накрити кришкою и поставити на маленький вогонь. Випікати 15−20 хвилин.

Потім перевернути й знов на 15 — 20 хвилин поставити на вогонь.

Готову шарлотку посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, з яблуками можна також приготувати швидкий пиріг з неповторним вершковим смаком.

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