Ліниві кабачкові хачапурі: хіт хіта від красуні Alina Foodee (відео)

У розпал літа кабачки є одними з фаворитів на кухні українських господинь. Не стала виключенням з правила і популярна українська фудблогерка Alina Foodee, чиєю візитівкою є ніжний «ляльковий» голос.

ВІДЕО ДНЯ

Днями вона виклала на свій YouTube-канал відеорецепт лінивих хачапурі саме з кабачків.

Їх приготування займає мінімум часу, що дуже важливо в період постійних відключень світла в наших оселях.

Що знадобиться:

РЕКЛАМА

кабачок — 350 г (1 шт);

сир гауда — 150 г;

зелена цибуля та кріп

кефір/йогурт — 200 г;

яйця — 2 шт;

борошно — 5−6 ст. л;

сода — ¼ ч. л;

сіль — залежно від солоності сиру;

чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Кабачки і сир натріть на тертці, додайте кефір, яйця і нарізану зелень, перемішайте.

РЕКЛАМА

Додайте борошно і соду, посоліть і поперчіть.

Смажте на розігрітій сковороді з обох сторін.

РЕКЛАМА

«Дуже смачні та ароматні хачапурі! Мені дуже сподобалася ця страва — просто, швидко та дуже смачно», — поділилася враженнями Аліна, продегустувавши своє творіння.

Подавати таку випічку вона радить зі сметанним соусом з додаванням зелені і часника.

Також нагадаємо про рецепт швидкої вечері від Alina Foodee з картоплі і залишків ковбаси.

148

Читайте нас у Facebook