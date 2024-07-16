Ліниві кабачкові хачапурі: хіт хіта від красуні Alina Foodee (відео)
У розпал літа кабачки є одними з фаворитів на кухні українських господинь. Не стала виключенням з правила і популярна українська фудблогерка Alina Foodee, чиєю візитівкою є ніжний «ляльковий» голос.
Днями вона виклала на свій YouTube-канал відеорецепт лінивих хачапурі саме з кабачків.
Їх приготування займає мінімум часу, що дуже важливо в період постійних відключень світла в наших оселях.
Що знадобиться:
- кабачок — 350 г (1 шт);
- сир гауда — 150 г;
- зелена цибуля та кріп
- кефір/йогурт — 200 г;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 5−6 ст. л;
- сода — ¼ ч. л;
- сіль — залежно від солоності сиру;
- чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Кабачки і сир натріть на тертці, додайте кефір, яйця і нарізану зелень, перемішайте.
Додайте борошно і соду, посоліть і поперчіть.
Смажте на розігрітій сковороді з обох сторін.
«Дуже смачні та ароматні хачапурі! Мені дуже сподобалася ця страва — просто, швидко та дуже смачно», — поділилася враженнями Аліна, продегустувавши своє творіння.
Подавати таку випічку вона радить зі сметанним соусом з додаванням зелені і часника.
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