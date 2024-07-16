41.08 / 41.68 44.77 / 45.53
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ліниві кабачкові хачапурі: хіт хіта від красуні Alina Foodee (відео)

9:27 17 липня 2024
Готові ліниві хачапурі

У розпал літа кабачки є одними з фаворитів на кухні українських господинь. Не стала виключенням з правила і популярна українська фудблогерка Alina Foodee, чиєю візитівкою є ніжний «ляльковий» голос.

Днями вона виклала на свій YouTube-канал відеорецепт лінивих хачапурі саме з кабачків.

Їх приготування займає мінімум часу, що дуже важливо в період постійних відключень світла в наших оселях.

Що знадобиться:

РЕКЛАМА
  • кабачок — 350 г (1 шт);
  • сир гауда — 150 г;
  • зелена цибуля та кріп
  • кефір/йогурт — 200 г;
  • яйця — 2 шт;
  • борошно — 5−6 ст. л;
  • сода — ¼ ч. л;
  • сіль — залежно від солоності сиру;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Кабачки і сир натріть на тертці, додайте кефір, яйця і нарізану зелень, перемішайте.

РЕКЛАМА

Додайте борошно і соду, посоліть і поперчіть.

Смажте на розігрітій сковороді з обох сторін.

РЕКЛАМА

«Дуже смачні та ароматні хачапурі! Мені дуже сподобалася ця страва — просто, швидко та дуже смачно», — поділилася враженнями Аліна, продегустувавши своє творіння.

Подавати таку випічку вона радить зі сметанним соусом з додаванням зелені і часника.

Також нагадаємо про рецепт швидкої вечері від Alina Foodee з картоплі і залишків ковбаси.

148

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вентилятор

Як охолодити кімнату в спеку: 5 лайфаків, які допоможуть навіть за відсутності світла

Домашнє морозиво

Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

люди

«Чорна смуга» добігає кінця: астрологи назвали знаки зодіаку, в житті яких починається період величезного щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту