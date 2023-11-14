Королівська шарлотка від Наталії Калніної: гідна бути на святковому столі Чарльза III

Сьогодні, 14 листопада, король Великобританії Чарльз III святкує своє 75-ліття. Його Величність не має наміру влаштовувати грандіозний бенкет, і хоче, щоб гостей на святі було «абсолютний мінімум» — лише найближчі родичі та найкращі друзі.

РЕКЛАМА

Звичайно, ніхто заздалегідь не знає, чим буде пригощати гостей кухар королівського палацу, але якщо згадати, що і король, і королева полюбляють корисну для здоров'я їжу, то їм, певно, прийшлась би до вподоби «Королівська шарлотка» за рецептом відомої кулінарки Наталії Калніної.

«Чому „Королівська“? Тому що в ній дуже багато яблук, і зовсім мало тіста, а саме це подобається аристократам, — пояснює кулінарка. — До того ж яблука при випічці перетворюються на ніжний крем».

Королівська шарлотка

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

яблука — 900 г

сік лимона — 1 ст.л.

борошно — 60 г

розпушувач — 12 г

ванілін — за смаком

яйця — 2 шт

олія рослинна — 2 ст.л.

сіль — ¼ч.л.

молоко — 90 мл

Для заливки:

яйця — 1 шт

цукор — 80 г (+1ст.л для посипання)

вершкове масло — 30г

мигдаль — 2−3 ст.л.

РЕКЛАМА

Як готувати шарлотку, Наталія показала в невеличкому відео.

Нагадаємо, раніше Наталія Калніна розповідала, як готувати язик «Пташине молоко», який такий ніжний, що просто тане у роті, а також «Рибне сало»: улюблену страву українських дослідників Антарктиди.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook та Instagram