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Королівська шарлотка від Наталії Калніної: гідна бути на святковому столі Чарльза III

19:40 14 листопада 2023
шарлотка

Сьогодні, 14 листопада, король Великобританії Чарльз III святкує своє 75-ліття. Його Величність не має наміру влаштовувати грандіозний бенкет, і хоче, щоб гостей на святі було «абсолютний мінімум» — лише найближчі родичі та найкращі друзі.

Звичайно, ніхто заздалегідь не знає, чим буде пригощати гостей кухар королівського палацу, але якщо згадати, що і король, і королева полюбляють корисну для здоров'я їжу, то їм, певно, прийшлась би до вподоби «Королівська шарлотка» за рецептом відомої кулінарки Наталії Калніної.

«Чому „Королівська“? Тому що в ній дуже багато яблук, і зовсім мало тіста, а саме це подобається аристократам, — пояснює кулінарка. — До того ж яблука при випічці перетворюються на ніжний крем».

Королівська шарлотка

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Інгредієнти:
яблука — 900 г
сік лимона — 1 ст.л.
борошно — 60 г
розпушувач — 12 г
ванілін — за смаком
яйця — 2 шт
олія рослинна — 2 ст.л.
сіль — ¼ч.л.
молоко — 90 мл

Для заливки:
яйця — 1 шт
цукор — 80 г (+1ст.л для посипання)
вершкове масло — 30г
мигдаль — 2−3 ст.л.

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Як готувати шарлотку, Наталія показала в невеличкому відео.

Нагадаємо, раніше Наталія Калніна розповідала, як готувати язик «Пташине молоко», який такий ніжний, що просто тане у роті, а також «Рибне сало»: улюблену страву українських дослідників Антарктиди.

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