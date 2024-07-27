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Швидкий яблучний пиріг: виходить пухким з неповторним вершковим смаком

18:33 27 липня 2024
пиріг

Яблука — це смак і запах літа. З них можна готувати шарлотки, зефір, пастилу, й звичайно, смачні пироги.

Кулінари сайту «Смачно дома» запропонували рецепт яблучного пирога з вершковим смаком. Випічка виходить пухкою, ароматною.

Інгредієнти для верху:
4 яйця
150 г цукру
160 г борошна
4 столові ложки олії
1 чайна ложка розпушувача

Для яблучної начинки:
500 г очищених яблук
80 г цукру
1 конвертик ванільного пудингу
300 мл води

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Для сирного шару:
250 г сиру
125 мл рідких вершків для збивання
цукор за смаком

Приготування:
Для верху відокремити білки від жовтків. Білки збити з цукром до міцної піни, потім додати жовтки, олію і борошно, змішане з розпушувачем.

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Деко 30*35 застелити пекарським папером й перекласти в нього тісто.

Випікати при 170 градусах 20 хвилин.

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Для начинки нарізати яблука шматочками. Покласти їх в каструлю з половиною кількості води і після закипання варити ще 5 хвилин.

Воду, що залишилася, змішати з порошком для пудингу та цукром, потім залити цією сумішшю яблука.

Кип’ятити, поки склад не загусне.

Вилити крем на холодний корж і чекати, поки крем теж охолоне.

Рідкі вершки збити до утворення піни, потім змішати з сиром і цукром до однорідності.
Викласти поверх холодного крему.

За бажанням, пиріг можна посипати корицею.

Ми також розповідали, як приготувати торт зі смаком шоколадного морозива за рецептом Ольги Матвій, який можна зберігати кілька днів.

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