Швидкий яблучний пиріг: виходить пухким з неповторним вершковим смаком

Яблука — це смак і запах літа. З них можна готувати шарлотки, зефір, пастилу, й звичайно, смачні пироги.

Кулінари сайту «Смачно дома» запропонували рецепт яблучного пирога з вершковим смаком. Випічка виходить пухкою, ароматною.

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Інгредієнти для верху:

4 яйця

150 г цукру

160 г борошна

4 столові ложки олії

1 чайна ложка розпушувача

Для яблучної начинки:

500 г очищених яблук

80 г цукру

1 конвертик ванільного пудингу

300 мл води

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Для сирного шару:

250 г сиру

125 мл рідких вершків для збивання

цукор за смаком

Приготування:

Для верху відокремити білки від жовтків. Білки збити з цукром до міцної піни, потім додати жовтки, олію і борошно, змішане з розпушувачем.

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Деко 30*35 застелити пекарським папером й перекласти в нього тісто.

Випікати при 170 градусах 20 хвилин.

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Для начинки нарізати яблука шматочками. Покласти їх в каструлю з половиною кількості води і після закипання варити ще 5 хвилин.

Воду, що залишилася, змішати з порошком для пудингу та цукром, потім залити цією сумішшю яблука.

Кип’ятити, поки склад не загусне.

Вилити крем на холодний корж і чекати, поки крем теж охолоне.

Рідкі вершки збити до утворення піни, потім змішати з сиром і цукром до однорідності.

Викласти поверх холодного крему.

За бажанням, пиріг можна посипати корицею.

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