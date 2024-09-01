NAUDI ініціювало внесення в парламент законопроєкту про засекречування локації підприємств ВПК

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вітчизняні виробники неодноразово підіймали питання засекречування локації та даних про підприємства військово-промислового комплексу (ВПК). Ба, більше! За ініціативою Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI) на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств було розроблено відповідний законопроєкт, інформує асоціація на своїй сторінці у Facebook.

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«Зокрема, законопроєкт про засекречування локацій вже внесено народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом до Верховної Ради України», — йдеться у коментарі NAUDI.

Цей законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення «контактної інформації» замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності.

У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт.

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Раніше «ФАКТИ» писали про випадки ракетних обстрілів релокованих у західні регіони України підприємств ВПК, дані про оренду земельних ділянок яких із дуже точними координатами з’явилися в Земельному кадастрі. І це безпосередньо впливає на стан обороноздатності нашої держави. Через таку ситуацію голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський звертався у відкритому листі до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та Уряду щодо катастрофічної ситуації із захистом інформації про оборонні підприємства у відкритих реєстрах під час війни.

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