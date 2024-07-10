«В такий момент хочеться вбити путіна»: Зеленський у Вашингтоні прокоментував атаку росії на «Охматдит»

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російська масована атака по Україні 8 липня, під час якої ракети влучили в дитячу лікарню «Охматдит», є сигналом від володимира путіна до країн НАТО напередодні саміту Альянсу.

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Про це Зеленський заявив під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у США.

«Це дуже важко — втрачати людей і дітей. Ви бачите цих людей… батьків, коли їхні діти помирають. У цей момент ви хочете вбити путіна», — сказав Зеленський, відповідаючи на питання про атаку на «Охматдит». Він зазначив, що для путіна не має значення, що відбувається в Україні. Російська атака не була спрямована на військовий об'єкт, ракета влучила прямо в лікарню, і такі випадки не є рідкістю в ході російсько-української війни.

«Він мав на меті завдати цього удару напередодні саміту НАТО. Це був сигнал до світу, до всіх людей. Це сигнал державам НАТО, всім нашим союзникам. Він діє саме в такий спосіб», — підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, у Вашингтоні 9 липня розпочався 75-річний ювілейний саміт НАТО. Окрім 32 членів Альянсу, на заході представлені 35 країн-партнерів, зокрема й Україна. Основними темами саміту є захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування.

Напередодні саміту Зеленський заявив, що він має стати «платформою Patriot» для України, а також очікуються нові безпекові угоди та «потужні кроки від США». Однак бажаного запрошення на вступ до Альянсу Україна на цьому саміті не отримає. Очікується також, що Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.

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Раніше Володимир Зеленський закликав оприлюднити план припинення війни росії проти України, про який заявляє кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Фото з сайту president.gov.ua

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