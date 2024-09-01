Окупанти завдали по Харкову до десяти ударів: постраждали шість людей, серед них — дитина
У неділю, 1 вересня, росія продовжує атакувати Харків. Терористи вдарили по передмістю обласного центру, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється», — написав він.
Пізніше мер уточнив, що вибух пролунав у передмісті.
«За уточненою інформацією, удар був по передмістю», — йдеться у повідомленні міського голови.
Один з ударів прийшовся по району приватної забудови, палають будинки, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики, уточнив Терехов.
За словами голови ОВА Синєгубова, на цю хвилину — шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.
Станом на 14:42 в місті налічувалося вже 29 постраждалих,
Ударів було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство.
«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», — написав голова ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни дронами та ракетою атакували південні регіони України. Під удар попали зерносховища, зерновози, а також логістика аграрного сектору.353
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