Окупанти завдали по Харкову до десяти ударів: постраждали шість людей, серед них — дитина

У неділю, 1 вересня, росія продовжує атакувати Харків. Терористи вдарили по передмістю обласного центру, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється», — написав він.

Пізніше мер уточнив, що вибух пролунав у передмісті.

«За уточненою інформацією, удар був по передмістю», — йдеться у повідомленні міського голови.

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Один з ударів прийшовся по району приватної забудови, палають будинки, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики, уточнив Терехов.

За словами голови ОВА Синєгубова, на цю хвилину — шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

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Станом на 14:42 в місті налічувалося вже 29 постраждалих, в т. ч. двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Ударів було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.



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Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство.

«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», — написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни дронами та ракетою атакували південні регіони України. Під удар попали зерносховища, зерновози, а також логістика аграрного сектору.

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