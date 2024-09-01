40.91 / 41.43 45.34 / 46.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти завдали по Харкову до десяти ударів: постраждали шість людей, серед них — дитина

13:39 1 вересня 2024
пожежники

У неділю, 1 вересня, росія продовжує атакувати Харків. Терористи вдарили по передмістю обласного центру, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється», — написав він.

Пізніше мер уточнив, що вибух пролунав у передмісті.

«За уточненою інформацією, удар був по передмістю», — йдеться у повідомленні міського голови.

РЕКЛАМА

Один з ударів прийшовся по району приватної забудови, палають будинки, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики, уточнив Терехов.

За словами голови ОВА Синєгубова, на цю хвилину — шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

РЕКЛАМА

Станом на 14:42 в місті налічувалося вже 29 постраждалих, в т. ч. двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Ударів було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

РЕКЛАМА

Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство.

«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», — написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни дронами та ракетою атакували південні регіони України. Під удар попали зерносховища, зерновози, а також логістика аграрного сектору.

353

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Великі зміни у Коней та маленькі проблеми у Тигрів: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 вересня

Гривні

Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

знаки зодіаку

Емоційна «гойдалка» та фінансова стабільність: гороскоп на вересень 2024 року для всіх знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту