Потрібна сміливість лідерів: Зеленський назвав кількість постраждалих у Харкові

Росія знову тероризує Харків, завдаючи удари по цивільній інфраструктурі і просто по місту.

Про це написав у Telegram президент Володимир Зеленський.

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За інформацією глав держави, станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

«І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів — сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту», — підкреслив український лідер.

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Нагадаємо, що окупанти завдають ударів по мегаполісу чи не щодня, зокрема 30 серпня відбулося прицільне влучання авіабомби у багатоповерхівку в Індустріальному районі. Тоді ж на дитячому майданчику було вбито дівчину-підлітка.

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