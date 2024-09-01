40.91 / 41.43 45.34 / 46.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Потрібна сміливість лідерів: Зеленський назвав кількість постраждалих у Харкові

15:51 1 вересня 2024
Наслідок обстрілу Харкова (архівне фото)

Росія знову тероризує Харків, завдаючи удари по цивільній інфраструктурі і просто по місту.

Про це написав у Telegram президент Володимир Зеленський.

За інформацією глав держави, станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

«І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів — сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту», — підкреслив український лідер.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що окупанти завдають ударів по мегаполісу чи не щодня, зокрема 30 серпня відбулося прицільне влучання авіабомби у багатоповерхівку в Індустріальному районі. Тоді ж на дитячому майданчику було вбито дівчину-підлітка.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Великі зміни у Коней та маленькі проблеми у Тигрів: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 вересня

Гривні

Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

На місці ДТП

Моторошна аварія в Кривому Розі: перевернулася фура зі свиньми, у деяких тварин перебиті лапи, вони верещать від болю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту