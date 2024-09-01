Попри війну, люди вирощують квіти — і це не може не вражати. Вони на клумбах міських площ, біля багатоповерхівок, на балконах… Найбільша ж краса у розплідниках. Троянда — квітка особлива. У світі існує кілька тисяч її сортів і кожен дивує вишуканістю. Наприклад, у Франції є розарій, де створюються сорти на честь відомих людей світу. Кожна така квітка ексклюзивна. Один із сортів так сподобався легендарному кутюр’є Юберу де Живанши, що він створив парфуми з подібним ароматом. А знаменитий дизайнер Ів Сен-Лоран попросив селекціонерів вивести сорт троянд з ароматом його парфумів — і вони втілили цю мрію. Про неймовірні сорти у своєму розарії «ФАКТАМ» розповіла трояндарка з Дніпропетровщини Надія Доля.

«З дитинства мріяла про алеї з червоних троянд»

— Мій шлях трояндарки розпочався дванадцять років тому, — розповідає Надія Доля. — Для мене це було щось неймовірне, адже ще з дитинства мріяла про алеї з червоних троянд. Та до здійснення мрії був довгий життєвий шлях: створення сім'ї, народження двох прекрасних діточок та праця кондитера.

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В певний момент я захотіла вирощувати троянди, і в цьому мене підтримав мій коханий чоловік. Спочатку в нашому маленькому трояндовому господарстві було лиш 20 сортів, на цей час це вже ціла колекція — 450 сортів. Паралельно з вирощуванням троянд вступила до Дніпровського державного аграрно-економічного університету та здобула вищу освіту, адже трояндарю потрібно чимало знань про садово-паркове господарство, агротехніку, ландшафтний дизайн…

— Які сорти у вашій колекції особливі?

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— Crown Princess Margareta — троянда англійської селекції, що була названа на честь шведської принцеси Маргарити Коннаутської, яка любила займатися декорацією саду. Неймовірне пишне цвітіння цих троянд протягом сезону вражає. Вони квітнуть великими густомахровими оранжево-персиковими квітами, що мають ніжний фруктовий аромат.

Оранжево-персикові троянди сорту Crown Princess Margareta ніжні та вишукані

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Ще один неймовірний сорт — Princess Kaori. Ця троянда японської селекції з унікальним блакитно-лавандовом відтінком, що надає троянді вишуканості (фото у заголовку). Цікаво, що і аромат ця троянда має лавандовий.

— Це дійсно неймовірно!

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— Hansestadt Rostock — троянда, яка має квіти ніжних янтарно-абрикосових відтінків. У ароматі поєднання лимону та меду.

Справжній трояндовий шедевр - сорт Hansestadt Rostock

І ще одна красуня Dee Dee Bridgewater — троянда, що названа на честь джазової співачки Ді Ді Бріджуотер. Елегантно витончені кармінно-рожеві квіти випромінюють аромат анісу.

Троянда сорту Dee Dee Bridgewater дуже витончена

— Чи траплялись з вашими квітами дива?

— Мої троянди допомогли морально не одній людині — хіба це не диво? Чимало людей через війну змушені були покинути рідну домівку і переїхати в інше місце — й, щоб витримати всі життєві випробування, висаджували троянди. Саме краса квітів та їх зростання, за їхніми словами, спонукали до життя.

Та й у моєму житті троянди — це справжнє диво, адже допомогли мені знайти себе та своє покликання. Для мене дуже важливо нести радість людям, наповнювати світлом, добром та красою світ навколо. До речі, букет червоних троянд став початком нашого з чоловіком великого кохання. У цьому році ми відсвяткували двадцятиріччя подружнього життя. А історія того букету така.

Я, тоді юна дівчина, купила букет червоних троянд для мами на день народження та їхала з ним з Дніпра, де навчалася, до рідного села. Зайти з таким букетом в автобус був ще той квест. Протискуючись поміж людей, я тримала квіти на висоті. І раптом відчула, що мій трояндовий букет хтось забрав, а я ще … однією ногою на вулиці. І раптом автобус рушає. Ми їдемо, а букету мого немає! І де він подівся, я не знаю. Ото було хвилювання! Лише згодом, коли кілька пасажирів вийшли, я побачила, що молодий хлопець тримає мій букет. Ми почали спілкуватися… Так я зустріла кохання свого життя.

Надія Доля: «Троянди стали у моєму житті доленосними»

«До троянд у композиції пасуватимуть лілії, гортензії, альстромерії»

— Що найскладніше та найприємніше у вирощуванні троянд?

— Найскладніше — це фізична праця. Троянда — квітка, що потребує практично щоденного догляду. Працюю у розарії з ранньої весни до пізньої осені. А якщо зима тепла, то і взимку. Троянди для мене як дітки, я їх ніжно називаю «малеча». В кожній рослині є частинка моєї душі. Найприємніші миті — рано вранці зробити філіжаночку запашної кави, прийти на поле, присісти на стільчик чи лавочку, вдихнути аромат кави та ніжний шлейф аромату троянд. Здається, немов весь світ завмирає… Можна прогулятись по квітучих трояндових рядочках, зробити фото чи селфі, зняти відео… Ще я дуже люблю створювати невеличкі композиції. Особливо мені подобаються кавові, кремові, ірискові відтінки троянд.

Композиції, створені трояндаркою, дуже стильні

— Які секрети створення вишуканої трояндової композиції?

— Перш за все, потрібно визначитись з тим, які квіти ви хочете поєднати. До троянд у композиції пасуватимувать лілії, гортензії, альстромерія. Також будуть доречні у композиції гіпсофіла, перлинниця, лаванда, астильба — вони підкреслять красу троянди. При створені букету потрібно розуміти, яка квітка головна, а яка буде акцентом у створенні шарму. Якщо троянда у вашій композиції основна, додаткових квітів має бути значно менше, ніж троянд. Ми звикли бачити у салонах бездоганні флористичні композиції. Проте букет, створений власноруч із квітів з власного саду, повірте, не менш привабливий.

— Як зберегти зрізану троянду свіжою якнайдовше?

— Зрізайте квітку під кутом. Зріз має бути косим — це дасть можливість забезпечити вологістю квіти у потрібній та достатній кількості. Нижню частину стебла до половини звільніть від листя. Додавати у воду якісь консерванти для довшого збереження квітів не потрібно, адже домашня троянда накопичує в собі з самого початку вегетації потрібну кількість мікроелементів. Помістіть квіти у чисту, прохолодну воду. Не тримайте букет на сонці та на спеці. Воду в вазі бажано змінювати раз на два дні, також підрізати стебло знизу приблизно на сантиметр. Секатор або ножиці бажано брати гострі, щоб зріз був чіткий.

— Чи створюєте ласощі з пелюсток троянд?

— Поки ще ні. Створювати ласощі, лікери, вино — окремий вид мистецтва. В минулому році з'явилась в моїй колекції їстівна троянда Katarina Frayla — поки я її ніде не використовувала, бо вона ще досить маленька, але знаю, що її пелюстки можна застосовувати для декорування страв, додавання в їжу. Краєм ока споглядаю в соцмережах за тим, як люди готують різні смаколики з троянд, та розумію, що на все свій час…

Фото з альбому Надії Долі

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