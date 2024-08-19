Як розмножувати герань влітку: найважливіші правила, які вам точно знадобляться
Пеларгонії, або журавець, вже давно стали улюбленицями садівників. Вони відрізняються тривалим і рясним цвітінням, а від широкої палітри кольорів паморочиться голова. Пеларгонії легко купити в садових магазинах. Однак щоб мати ще більше цих прекрасних рослин, зовсім не обов'язково витрачати гроші. Літо — ідеальний час для розмноження герані. Це можна зробити кількома способами. Дізнайтеся, наскільки це просто, пише сайт Deccoria. Однак, пам’ятайте, що герань відноситься до рослин, які можуть викликати алергію.
Один з найпопулярніших способів розмноження герані — використання живців, також відомих як відводки. Це молоді пагони рослини, які відокремлюють і висаджують у заздалегідь підготовлений ґрунт. Пагони придатні для розмноження, коли вони досягають висоти не менше 8−10 см. Потім молоді пагони журавця слід акуратно відтягнути назад до материнської рослини, намагаючись не пошкодити стебло або листя. Отримані таким чином живці можна висаджувати по одному в невеликі контейнери або по кілька в більший горщик. Найкращим субстратом для розмноження герані є суміш торфу і піску у співвідношенні 1:1. Це дозволяє підтримувати потрібний рівень вологості і належну аерацію ґрунту. Молодій рослині потрібно близько 2−3 тижнів, щоб вкоренитися.
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Ще один спосіб розмноження журавця — використання листя. Для цього можна використовувати будь-яке листя, яке вже досягло потрібного розміру — наприклад, зняте з живців, підготовлених для вкорінення. Помістіть їх у підготовлений субстрат так, щоб більша частина черешка була в землі. Субстрат навколо висадженого листя слід ретельно ущільнити, а потім інтенсивно полити.
Розмножувати герань листям трохи складніше, ніж живцями, оскільки вони менш стійкі до мінливих погодних умов. Молода рослина потребує багато вологи в субстраті, тому необхідний регулярний полив. Її також слід захищати від сильного сонця і вітру. Оптимальна температура — 20 градусів Цельсія. Зверніть увагу, що рослини, розмножені з листя, вкорінюються трохи довше, ніж живці. Однак це ефективний і недорогий спосіб отримати нові квіти.
Деякі садівники вирішують розмножувати герань насінням. Для цього найкраще використовувати наявні в магазинах суміші — вони дозволяють підібрати потрібний сорт і забарвлення квітів. Інший спосіб — зібрати насіння з рослин, які у вас вже є. Однак у підсумку рослини часто виявляються набагато слабшими, а їхній зовнішній вигляд відрізняється від материнських рослин.
Ухвалюючи рішення про посів насіння, слід враховувати, що період цвітіння настає лише через 5−6 місяців. З цієї причини це не рекомендований метод для тих, хто хоче розмножувати герань влітку. Оптимальний час для посіву журавця — кінець грудня/початок січня.
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На укорінення герані в ґрунті потрібно близько 2−3 тижнів. Коли з'являться перші листочки, варто акуратно відщипнути верхівки листя. Ця дія стимулює рослину до більш інтенсивного розмноження. Розмноження герані влітку передбачає забезпечення їй відповідного місця для зимівлі. Необхідно забрати їх з балкона, оскільки вони не є морозостійкими квітами. Оптимальна температура для зимівлі герані — 10−15 градусів тепла. З цієї причини багато хто зберігає їх, наприклад, на закритій веранді.
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