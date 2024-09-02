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Україна

«Воювати неможливо»: український офіцер про ситуацію на Куп’янському напрямку

20:25 2 вересня 2024
Стела Куп'янськ

Володимир Омелян, майор ЗСУ та у минулому дипломат заявив, що на Куп'янському напрямку, де він перебував до поранення 24 серпня, не вистачає кількох речей.

«Ми бачили чітко, що нам не вистачає належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності. Я не бачу масового виробництва української зброї будь-якого типу на потужностях України. Не бачу, щоб ми зробили висновки з мобілізації. Пізно запустили цей процес, але поки що новобранців у лавах свого батальйону чи бригади, я не бачив за весь цей період часу до кінця серпня. А без людей та без зброї воювати неможливо», — пише офіцер.

Він додав, що Верховний Головнокомандувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні та економічні, якщо ми втратимо Донбас.

«Сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль, але ці зусилля мають чітку плату — життя українських воїнів, які за нестачі боєприпасів, засобів ураження, зокрема, РЕБів, РЕРів, дронів і мусять платити своїм життям».

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Раніше повідомлялася думка експерта про те, що найближчі два місяці новини з фронту будуть важкими.

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