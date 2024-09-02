«Воювати неможливо»: український офіцер про ситуацію на Куп’янському напрямку

Володимир Омелян, майор ЗСУ та у минулому дипломат заявив, що на Куп'янському напрямку, де він перебував до поранення 24 серпня, не вистачає кількох речей.

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«Ми бачили чітко, що нам не вистачає належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності. Я не бачу масового виробництва української зброї будь-якого типу на потужностях України. Не бачу, щоб ми зробили висновки з мобілізації. Пізно запустили цей процес, але поки що новобранців у лавах свого батальйону чи бригади, я не бачив за весь цей період часу до кінця серпня. А без людей та без зброї воювати неможливо», — пише офіцер.

Він додав, що Верховний Головнокомандувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні та економічні, якщо ми втратимо Донбас.

«Сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль, але ці зусилля мають чітку плату — життя українських воїнів, які за нестачі боєприпасів, засобів ураження, зокрема, РЕБів, РЕРів, дронів і мусять платити своїм життям».

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Раніше повідомлялася думка експерта про те, що найближчі два місяці новини з фронту будуть важкими.

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