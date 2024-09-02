«Ні про що»: у мережі розкритикували нову пісню Тіни Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно пройшла військовий вишкіл, вразила новою роботою — піснею «Відчиняю» та кліпом на неї. Відомо, що композиція увійде в новий альбом співачки, який вона сама називає «одним з найкращих у своїй кар'єрі». Танцювальна пісня, написана самою Кароль, розкриває не стільки музикальну її сторону, як відмінну фізичну підготовку. У відео артистка показує накачаний прес, гарну розтяжку і дивує легким ставанням на голову.

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Після виходу відео Тіна виклала на своїй сторінці у соціальній мережі світлини з бекстейджу роботи над кліпом. Його режисеркою стала Ната Курган, а хореографом — Костянтин Гордієнко.

Шанувальники артистки відразу відреагували на відео у коментарях.

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«Шалена праця була зроблена, щоб ми побачили цей кліп — прес, ноги, розтяжка», — написали під відео.

«Музика, голос в поєднанні з такими красивими рухами, — вважають дописувачі. — Це справжня естетика. Неймовірна фізична форма у Тіни».

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Але були і ті, хто відмітив, що у співачки останнім часом майже немає хітів.

«Давно вже нема хітів, на жаль, — поділилися у коментарях. — Класні пісні були, на даний час то ні про що, на жаль».

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«В цьому кліпі ви показали, наскільки крута, це бомба!» — вважають слухачі.

Раніше відомий ведучий припустив, що Тіна Кароль знову заміжня.

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