40.96 / 41.49 44.67 / 45.42
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Припухлість під очима»: Тіна Кароль повторно пройшла військовий вишкіл

19:41 5 серпня 2024
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль знову пройшла вишкіл від ветеранів полку «Азов». Нагадаємо, місяць тому співачка вже пройшла базову підготовку для цивільних з тактичної медицини у складі команди резервістів. Артистка виклала чергові світлини та відео з табору, де вона продовжує навчання.

Тіна повідомила, що провела на заняттях два дні. За цей час співачка разом з іншими учасниками підготовки спробувала свої сили на полігоні. У шоломі та камуфляжі Кароль вчилася поводитися зі службовими собаками, варила обід у польових умовах та вчилася правильно поводитися зі зброєю.

«Припухлість під очима, — написала Тіна, виклавши світлини на своїй сторінці у соціальній мережі. — Дві недоспані ночі».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, до лав ЗСУ вступив популярний комік.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перевірка документів

Не мають права навіть торкатися людини: у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат

варення

Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

Читання

Гострий розум після 70: названо п’ять головних секретів активного довгожительства

Гарні новини для пенсіонерів

Пенсії українцям різко перерахували: хто і скільки тепер має отримувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту