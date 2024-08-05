«Припухлість під очима»: Тіна Кароль повторно пройшла військовий вишкіл
Популярна співачка Тіна Кароль знову пройшла вишкіл від ветеранів полку «Азов». Нагадаємо, місяць тому співачка вже пройшла базову підготовку для цивільних з тактичної медицини у складі команди резервістів. Артистка виклала чергові світлини та відео з табору, де вона продовжує навчання.
Тіна повідомила, що провела на заняттях два дні. За цей час співачка разом з іншими учасниками підготовки спробувала свої сили на полігоні. У шоломі та камуфляжі Кароль вчилася поводитися зі службовими собаками, варила обід у польових умовах та вчилася правильно поводитися зі зброєю.
«Припухлість під очима, — написала Тіна, виклавши світлини на своїй сторінці у соціальній мережі. — Дві недоспані ночі».
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