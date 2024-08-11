Відомий ведучий впевнений, що Тіна Кароль знову заміжня

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно повторно пройшла військовий вишкіл, після смерті чоловіка нічого не розповідає про особисте життя. Однак відомий продюсер та ведучий Євген Фешак вважає, що артистка нарешті щаслива і заміжня. Про це він розповів у ефірі «Люкс ФМ».

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«Мені здається, що Тіна, в принципі, вже вийшла заміж, — сказав він. — Вона ж завжди казала — якщо виходитиме заміж, то зробить це подалі від очей публіки. Й про своє рішення ніколи не повідомить шанувальників. Відповідно, можемо зробити висновок, що, може, все вже й було. Може, відгуляли весілля».

Додамо, що Тіна Кароль у 2008 році вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У пари народився син Веніамін. Проте у квітні 2013 року чоловік співачки помер через рак шлунку. Співачка важко пережила цю втрату. Під час одного з останніх інтерв’ю Тіна зізналась, що мріє ще народити дитину.

Нещодавно Тіна Кароль вразила новим дуетом та розкрила місце свого натхнення.

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