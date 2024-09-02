Жодного слова: принц Вільям і Кейт Міддлтон повелися дивно в день загибелі принцеси Діани

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які виношують «таємні плани» щодо розширення сімейного гніздечка, схоже, уникали людей, які зібралися біля Кенсінгтонського палацу, щоб вшанувати пам'ять принцеси Діани в день 27-ї річниці її смерті. Мати принца Гаррі та принца Вільяма загинула в жахливій автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Шанувальники Діани прийшли до Кенсінгтонського палацу, висловлюючи свою любов і повагу до неї, пише thenews.com.pk.

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Люди поклали квіти та виставили фотографії «народної принцеси» біля воріт Кенсінгтонського палацу, колишньої резиденції Діани. Однак принц і принцеса Уельські не промовили жодного слова, щоб віддати належне покійній принцесі.

Шанувальники прикрасили королівську резиденцію фотографіями Діани, квітами. На одному великому банері із серією фотографій принцеси написано: «Її робота продовжується через її люблячих синів принца Вільяма та принца Гаррі».

Того ж дня король Чарльз відзначив особливу річницю, відкривши літню виставку квітів Королівського садівничого товариства Абердіна.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Кейт Міддлтон спустошена через погіршення стосунків з принцом Вільямом і його братом Гаррі.

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