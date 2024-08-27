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Врятувати монархію: Кейт Міддлтон робить відчайдушний крок

18:58 28 серпня 2024
Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка шокувала принца Вільяма карколомним хобі, планує серйозний крок для майбутнього монархії. Згідно з повідомленням, майбутня королева відчайдушно бореться з раком, щоб врятувати монархію, пише geo.tv.

ЗМІ з посиланням на королівських інсайдерів повідомило, що принцеса Уельська планує бути поруч із принцом Вільямом у Нью-Йорку на саміті Earthshot Prize Innovation Summit у вересні.

Королівське джерело повідомило виданню: «Кейт дуже рада повернутися до виконання королівських обов’язків».

За словами джерела, можливість стояти поруч зі своїм чоловіком і підвищувати обізнаність про зміну клімату «важлива для неї».

Кейт і Вільям «хотіли мати шанс втекти й трохи повеселитися», тому це ідеальна можливість зробити саме це, стверджував інформатор.

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Далі у звіті йдеться: «Приємно перебувати подалі від дітей, в шикарному готелі, крім того, вони люблять Нью-Йорк і його енергію».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, за яких обставин насправді познайомилися Кейт Міддлтон та принц Вільям.

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