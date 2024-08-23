Кейт Міддлтон і принц Вільям виношують «таємні плани» щодо розширення сімейного гніздечка

Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїхали до Віндзора близько двох років тому в будинок, який, принаймні за мірками королівської родини, є досить скромним. Котедж «Аделаїда» — це дім із чотирма спальнями, який за площею є невеликою частиною їхньої колишньої розкішної квартири в Кенсінгтонському палаці. Джерела стверджують, що принц і принцеса Уельські шукають можливості покращити свій спосіб життя, пише The Mirror.

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На момент переїзду, як повідомлялося, Кейт і Вільям прагнули забезпечити більше приватності для своїх трьох дітей — Джорджа, Шарлотти та Луї. А також хотіли бути ближчими до покійної королеви Єлизавети. У будинку з чотирма спальнями не вистачає місця для постійного персоналу, тому сім’я насолоджувалася усамітненням. І їм це стало в пригоді після останнього складного року для королівської родини.

У березні Кейт в емоційному відеозверненні оголосила, що після серйозної операції на черевній порожнині аналізи показали, що в неї рак, тому треба пройти курс профілактичної хімієтерапії, який вона вже почала.

Вона також поділилася, що на деякий час відійде від громадського життя, щоб зосередитися на своєму одужанні. Принцесса попросила про приватність для неї та сім'ї.

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Джерела розповіли журналу OK, що через проблеми зі здоров’ям Кейт та Вільям обережно розглядають способи покращити свій будинок.

«Поруч із котеджем „Аделаїда“ є досить простора прибудова з червоної цегли, яка не використовується. Наразі вона не придатна для проживання та потребує масштабних ремонтних робіт. Деякий час точаться дискусії щодо використання власності як частини загальної котеджної території», — розповіло джерело.

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За його словами, Вільям гарно усвідомлює увагу громадськості до витрат королівської родини, тому шукає найкращий спосіб покрити будь-які витрати на ремонт.

«Це проєкт поки що відсунутий на другий план. Але ці таємні плани буде розглянуто знову, коли прийде час», — додало джерело.

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Нагадаємо, щоб захистити принцесу Кейт від зайвої уваги під час одужання, король Чарльз запровадив нові суворі правила.

На щастя, схоже, що здоров'я принцеси покращується. Нещодавно вона взяла участь у жартівливих змаганнях з дітьми.

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

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