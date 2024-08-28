«Страх буквально паралізує»: відомий модельєр вразив зізнанням

Відомий модельєр Андре Тан, який відверто розповів про особисте, зізнався, що часто відчуває страх. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі, додав, що це цілком нормально і боротьба зі страхами привела його до здійснення багатьох мрій.

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«Страшно? Мені теж, — поділився Андре. — Я теж боюся. Іноді страх буквально паралізує, і хочеться відступити, сховатися, залишитися там, де все знайоме і звичне.

Але є всередині щось сильніше за цей страх. Це голос напевно моєї душі, який каже: «Тобі потрібно це зробити. Це важливо для тебе». І в такі моменти я розумію — незважаючи на всі страхи, я повинен рухатися вперед. Тому що зупинитися, означає зрадити себе, свої мрії та бажання".

Дизайнер зізнався, що часто робив кроки, від яких хололо в грудях. Але кожного разу, коли він робив те, що було важливо, все ставало на свої місця… «Нехай страх буде, він завжди буде, але не дозволяй йому вирішувати за тебе», — написав Андре.

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Допис Андре Тана зібрав багато коментарів, дописувачі дякували дизайнеру за надихаючі слова.

«Дякую, ви знову вчасно, кожне слово прям у серденько», — написали у відповідь.

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«Мені страшно, що те, що я роблю, буде нікому не потрібно, що то все даремно роблю», — поділилися відчуттями.

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«Дякую, як раз сиділа і думала, що робити, бо дуже страшно міняти все, — подякували за пораду. — А тут ваш допис, спробую таки піти в тому напрямку, де мрії».

Раніше відома художниця вразила картинами захисників «Азовсталі».

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