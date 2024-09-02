41.00 / 41.53 45.32 / 45.99
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кавуновий десерт з лаймом: гастрономічна ода минулому літу

22:29 3 вересня 2024
Кавуновий десерт із лаймом

Сезон кавунів закінчується. А як шкода! Вересневі кавуни ще гарні, але незабаром їх буде не знайти на ринку і в супермаркетах — залишаться лише солодкі спогади.

Багато людей навіть купують кавуни про запас і зберігають у прохолодному місці, щоб насолоджуватися їх смаком. А ще м'якоть кавуна можна заморозити та готувати з неї сорбети до нового сезону. Такі ласощі — гастрономічна ода літу. Дуже ефектно виглядають кавунові десерти при подачі в кришталевих креманках. Також можна подавати їх у фарфорових піалах або на блюдечках. Це також гарно!

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом десерту, який готується швидко та просто.

- Кавун та лайм — неймовірне поєднання інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — не пошкодуєте. Це дуже свіжий смак!

Кавуновий десерт

РЕКЛАМА
  • 500 г м'якоті кавуна
  • Сік половини лайма
  • Цедра 1 лайма
  • 1−2 чайні ложки меду

Заморозити м'якоть кавуна, натерти на тертку, додати сік лайму і при бажанні для пікантності трохи цедри. Доповнити медом. Подавати до столу, прикрасивши свіжою м'ятою.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт імбирно-кавунового супу.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Медведь

Помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені

зодіак

«Туз мечів» — Близнюкам, «Туз кубків» — Ракам, «Король пентаклів» — Козорогам: Таро-прогноз на 3 вересня

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

Ребекка Чептегеї

Учасницю Олімпійських ігор-2024 облили бензином та підпалили

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту