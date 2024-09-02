Кавуновий десерт з лаймом: гастрономічна ода минулому літу

Сезон кавунів закінчується. А як шкода! Вересневі кавуни ще гарні, але незабаром їх буде не знайти на ринку і в супермаркетах — залишаться лише солодкі спогади.

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Багато людей навіть купують кавуни про запас і зберігають у прохолодному місці, щоб насолоджуватися їх смаком. А ще м'якоть кавуна можна заморозити та готувати з неї сорбети до нового сезону. Такі ласощі — гастрономічна ода літу. Дуже ефектно виглядають кавунові десерти при подачі в кришталевих креманках. Також можна подавати їх у фарфорових піалах або на блюдечках. Це також гарно!

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом десерту, який готується швидко та просто.

- Кавун та лайм — неймовірне поєднання інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — не пошкодуєте. Це дуже свіжий смак!

Кавуновий десерт РЕКЛАМА 500 г м'якоті кавуна

Сік половини лайма

Цедра 1 лайма

1−2 чайні ложки меду

Заморозити м'якоть кавуна, натерти на тертку, додати сік лайму і при бажанні для пікантності трохи цедри. Доповнити медом. Подавати до столу, прикрасивши свіжою м'ятою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт імбирно-кавунового супу.

Фото з альбому Елли Іванової

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