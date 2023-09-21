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Імбирно-кавуновий суп: ваші близькі та друзі будуть вам вдячні за таке частування

22:31 22 вересня 2023
суп з кавуна

Час кавунів закінчується, тому поспішайте ласувати. Кавун можна додавати в салати та десерти. А можна приготувати кавуновий суп чи смузі. Чим вони відрізняються? Формою подавання. Кавуновий суп подають у піалі чи тарілці, а смузі — у склянці чи келиху.

Якщо у вас є заморожені пелюстки чайної троянди, додайте їх — це буде чудово. Альтернативою може бути варення з троянди. Така страва оригінальна та смачна. При подаванні декоруйте його листочками м'яти або ягодами малини, лохини.

Рецептом смаколика поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Люблю прості рецепти, — каже Елла Іванова. — Цей саме такий. Імбирно-кавуновий суп корисний та смачний. Ваші близькі, яких ви їм пригостите, будуть вдячні.

Імбирно-кавуновий суп

Кавун

М'ята

Імбир

Усі інгредієнти, які беруться у кількості до смаку, подрібнити у блендері. Можна додати перчик чилі, мед. Дуже ароматний та освіжаючий суп подавати на десерт охолодженим.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати мариновані кавуни на зиму.

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