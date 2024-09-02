Системна зацікавленість у тіньовому гравці? ЗМІ пояснили, чому НБУ не виводить банк «Альянс» з ринку

Керівництво Національного банку, ймовірно, навмисне не помічає проблем скандального банку «Альянс», який неодноразово потрапляв під санкції регулятора за численні порушення і зловживання. За «аномально лояльним» ставленням можуть стояти особисті інтереси глави НБУ Андрія Пишного, небажання втрачати важливий елемент тіньової інфраструктури та небажання сваритися із міжнародними партнерами України. Про це йдеться в статті «Коротко про».

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Автор матеріалу вважає, що Національний банк України мав безліч можливостей вивести банк «Альянс» з ринку ще до того, як ситуація стала критичною.

«Проте через низку причин — від фінансових інтересів до політичного тиску — регулятор обрав ігнорування замість рішучих дій. Наслідки цієї бездіяльності можуть бути катастрофічними як для клієнтів банку, так і для репутації самого Нацбанку. Якщо ситуація не зміниться, обвал банку „Альянс“ стане лише питанням часу. Це обов'язково позначиться на репутації Національного банку України, і відповідальність за це ляже на плечі керівництва регулятора, яке, можливо, теж опиниться під загрозою відставки», — йдеться у матеріалі.

Автор припускає, що «однією з причин аномально лояльного ставлення НБУ до „Альянсу“ попри численні порушення, за які інший банк уже давно з тріском вилетів би з ринку, може бути його роль як інфраструктурної одиниці для тіньових операцій на „чорному“ та „сірому“ ринках».

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«Коли НБУ в 2022 році видавав „Альянсу“ рефінансування, то його сума — у майже 3 млрд грн. була неспівмірною із масштабами його активів. Для порівняння, навіть більші банки, з більшою кількістю активів, отримали набагато менші суми підтримки від регулятора. Тобто очевидно, що втримати на плаву банк „Альянс“ було прямим і безпосереднім інтересом регулятора», — сказано в статті.

Ще одне припущення полягає в тому, що невеликий і відносно непомітний для загального ока банк «Альянс» має впливових клієнтів, чиї інтереси захищаються на найвищому рівні. В тому числі — інтереси з обслуговування вже згаданого тіньового сектора.

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«Досвід „Альянсу“ у співпраці із гемблінговим бізнесом, а також махінації з ОВДП, де були задіяні народний депутат і його помічник — тут безцінний», — пише автор.

Третя причина може полягати в тому, що банкрутство банку «Альянс» могло б вдарити по репутації самого НБУ як «сліпого» регулятора, який роками не помічав численних порушень.

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«В ситуації, що склалася, вигадати адекватний «тригер», який би міг реально потягнути банк на дно, буде не так вже й складно. Але разом з ним на дно піде і репутація особисто Андрія Пишного, на якій зараз тримається фінансова стабільність «Альянсу», — йдеться в тексті.

Ще одна причина, про яку нещодавно писали ЗМІ — страх втратити обличчя перед Міжнародною фінансовою корпорацією Світового банку. IFC видала «Альянсу» $ 11 млн під розвиток підприємства. Куди поділися кошти, наразі невідомо.

«Ймовірно, тут за яку-не-яку репутацію тримається уже особисто Андрій Пишний, якому дуже багато чого доведеться пояснити в разі чого нашим західним партнерам», — вважає видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що банк «Альянс» неодноразово був оштрафований Нацбанком за зловживання на ринках цінних паперів та порушення правил фінансового моніторингу, також банк активно бере участь у роботі незаконного грального бізнесу та платіжних систем. Нещодавно також стало відомо, що банк «Альянс» вже втретє не зміг продати/розмістити акції додаткової емісії. Крім того, нещодавно ЗМІ також писали про те, що НБУ не погоджує в. о. голови правління банку замість Юлії Фролової, оголошеної в міжнародний розшук. Медіа також неодноразово писали, що свої гроші з банку активно виводить і основний акціонер — Павло Щербань. Він інвестував декілька мільярдів в ІТ та агросектор, натомість банк «Альянс» замість стати кредитним плечем для цього бізнесу — животіє. Банк «Альянс» також неодноразово порушував свої зобов'язання за іншими банківськими гарантіями.

«Національний банк так і не вжив жодних рішучих заходів щодо його виведення з ринку. Це свідчить про те, що або регулятор не має достатніх ресурсів для ефективного нагляду, або свідомо обирає тактику невтручання, що може бути частиною більш широкої стратегії, спрямованої на уникнення фінансових потрясінь у короткостроковій перспективі. Можливо, сам Андрій Пишний обрав таку стратегію, щоб уникнути репутаційних ризиків або зберегти свої особисті інтереси на цій посаді», — йдеться в статті.

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