Відновлення відключень електроенергії, які відбуваються через сьогоднішню чергову російську атаку на енергообʼєкти, ще раз підкреслює потребу НЕК «Укренерго» в додатковому фінансуванні ремонтів та підтриманні в належному стані інфраструктури. Тому затягування судового процесу зі стягнення боргу в 1,2 млрд грн з банку «Альянс» прямо шкодить цьому інтересу. Таку думку в коментарі виданню «Коротко про» висловив політолог Володимир Горковенко.

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За його словами, державна компанія зараз потребує будь-якого додаткового фінансового ресурсу для забезпечення функціонування економіки, і держава повинна цьому максимально сприяти.

«Йдеться про гучну справу, яку розслідувало НАБУ, щодо розкрадання державних коштів. Компанія „Юнайтед Енерджі“, повʼязана із Ігорем Коломойським, не розрахувалась за придбану електроенергію. А банк „Альянс“ не захотів покривати гарантію. Тож зараз „Укренерго“ судиться з ним за повернення цих коштів. Сума разом з пенями становить 1,2 млрд грн. Це чималий ресурс, який може суттєво покращити ситуацію з ремонтами енергомереж та підтриманням їх в належному стані в умовах постійних руйнувань», — вважає політолог.

За його словами, два процеси, які відбуваються зараз щодо суми боргу — слухання кримінальної справи та господарський процес — взаємно доповнюють один одного.

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«У НАБУ були стрункі докази провини банку у розкраданні державних коштів. Інакше агентство не оголошувало б у міжнародний розшук голову правління Фролову, а юристи компанії „Міллер“ не пробували б дати хабара в $ 200 тис за одну тільки зміну підслідності справи. Більше того, голова правління, швидше за все — лише інструмент в руках власників банку. Затягувати не варто жоден з двох процесів. Щойно банк „Альянс“ поверне кошти в „Укренерго“, вони зможуть бути спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури», — додав він.

Горковенко нагадав, як нещодавно в Україні суттєво змінилась практика правозастосування законодавства щодо державних гарантій.

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«Згідно з рішенням Верховного суду, тепер вимоги за гарантіями мають виконуватися безумовно, з мінімальними можливостями для банків-гарантів „відпетляти“ від цього обовʼязку. Обидві сторони процесу знають, що підстави відмовлятися гасити борг перед „Укренерго“ у банку „Альянс“ надумані, власники просто хочуть уникнути кримінальної відповідальності за розкрадання коштів. Секрет тут полягає в тому, що як тільки банк розрахується за боргом і держкомпанія отримає кошти на ремонти і підтримку мереж — кримінальний судовий процес можна буде закінчувати як вичерпаний. Тож тут явний win-win», — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що банк «Альянс» має великі проблеми з клієнтами через надмірні зобовʼязання щодо сплати за гарантіями, через які банк вимушений відмовляти у виплатах.

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